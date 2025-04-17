İzmir’in Efes Selçuk ilçesinde uzun yıllardır beklenen kaliteli içme suyu projesi hayata geçiriliyor. İZSU tarafından Kuyumcu Mevkii’nde gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından ilk kazma vuruldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Eylül ayında çeşmelerden çok daha kaliteli içme suyunun akması hedefleniyor.

Yıllardır beklenen proje başladı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuyumcu Mevkii’nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 16 Nisan 2025. Bu tarihi not düşmek istiyoruz çünkü çok uzun yıllardır beklenen bir sürecin ilk adımı atıldı. Kuyumcu Mevkii’ndeki kuyudan gelen suyun kalitesinin çok yüksek olduğu bilinmesine rağmen, geçmişte gerekli muvafakatlerin alınamaması nedeniyle bu adım atılamamıştı. Göreve geldikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile koordineli şekilde çalışmalara başladık.”

Eylül ayında çeşmelerden kaliteli su akacak

Başkan Sengel, yerel seçimlerin ardından sürecin hız kazandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile konuyu paylaştıktan sonra İZSU Genel Müdürümüz ve tüm ilgili ekiplerle bir toplantı gerçekleştirdik. Muvafakat süreçlerini beklemeden, yasal izinleri ve bedelleri üstlenerek çalışmalara hız verildi. Bugün ilk kazma vuruldu. Yolun açılmasıyla borular döşenecek ve Eylül ayında çeşmelerimizden çok daha kaliteli içme suyu akacak.”

Teşekkür mesajı

Filiz Ceritoğlu Sengel, emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, İZSU Genel Müdürlüğü’nde görevli tüm bürokratlara ve emekçilere bir Efes Selçuklu olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje sayesinde ilçemiz çok önemli bir altyapı hizmetine kavuşmuş olacak.”