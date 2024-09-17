Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği desteğiyle gerçekleşen 18. Türkel Minel Gençlik Yaz Kampı, Pamucak Sosyal Tesisleri’nde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı kampın ilk gününde, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel gençlerle buluştu.

Gençlere ilham verici mesajlar

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üniversite yıllarındaki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile tanışma sürecini gençlerle paylaştı. Başkan Sengel, "Çağdaş Yaşam, bana paylaşmanın kıymetini öğretti. Bir tohumun filizlenip yeşermesi ve belediye başkanı olma sürecimi Çağdaş Yaşam şekillendirdi" diyerek derneğin hayatındaki etkisini anlattı. Gençlere hitaben, “Kendi hikayenizi yazarken başkalarının hikayelerine dokunmanız en kıymetlisidir” dedi.

“Toplum için hareket etmek sorumluluğumuz”

Sosyal sorumluluğun önemine vurgu yapan Başkan Sengel, herkesin toplumsal yarar sağlamak adına elinden geleni yapması gerektiğini belirtti. "Çağdaş Yaşam kavramı, benden biz kavramına ulaşmak demektir. Geldiğiniz yerlerdeki hikayeleri cebinize koyun, ama herkes kendi hikayesini yazmalı" ifadelerini kullandı.

“Kadınlar ve gençler birbirini güçlendiriyor”

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de kampa katılarak gençlerle tecrübelerini paylaştı. Gökçen, siyasette kadınlar ve gençlerin verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Kadınlar ve gençler kendi hayatlarında yaşadıkları sorunları siyasete taşıyarak çözüm bulmak istiyorlar. Bu süreçte birbirlerini güçlendiriyorlar" dedi. Gökçen, CHP’de gençlik kotasının yıllar içinde yüzde 10’dan yüzde 33’e yükseldiğini belirtti ve bu başarının kadınlar ve gençlerin ortak mücadelesiyle elde edildiğini vurguladı.

Kadın ve genç temsilinin artışı

Son yerel seçimlerde İzmir’de 8 kadın belediye başkanının seçildiğini belirten Gökçen, "40 yaş altı 12 genç adayımız vardı ve bunlardan 11’i belediye başkanı oldu. Bu başarı, gençlerin siyasette daha fazla yer almasını sağlamak için verilen mücadelenin bir sonucudur" diye aktardı.