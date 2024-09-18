19 Eylül Perşembe günü Denizli’de hava durumu tahminlerine göre parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar ortalama düzeyde seyrederken, nem oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Gün boyunca etkili olacak rüzgar hızının ise düşük olması bekleniyor. İşte detaylı hava durumu bilgileri:

Parçalı bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre, Denizli’de 19 Eylül günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 19°C ile 31°C arasında değişecek. Şehirde en düşük sıcaklık sabahın erken saatlerinde hissedilirken, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek.

Yüksek nem oranı

Denizli’de 19 Eylül günü nem oranı oldukça yüksek olacak. Günün en düşük nem oranı %27, en yüksek nem oranı ise %66 olarak tahmin ediliyor. Yüksek nem, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir, bu yüzden özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.

Rüzgar hızı düşük seyredecek

Rüzgar açısından ise sakin bir gün bekleniyor. Denizli’de 19 Eylül günü rüzgar yönü belirgin olmasa da, ortalama hızının saatte 12 km civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, sıcak ve nemli havanın etkisini artırabilir.

Geçmiş yıllarla karşılaştırma

1991-2020 yılları arasındaki hava durumu verilerine göre, Denizli’de eylül ayında en yüksek sıcaklık 35,8°C’ye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık ise 10,3°C olarak kaydedilmiş. Ortalama sıcaklıklar ise 15,6°C ile 30,1°C arasında değişiyor.

Denizli’de 19 Eylül’de hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyrederken, yüksek nem oranı gün boyunca etkisini hissettirecek. Bu nedenle serin yerlerde vakit geçirmeniz ve sıvı tüketimine özen göstermeniz faydalı olacaktır.

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