Süper Lig’de milli aranın ardından 5. haftayı bay geçen Göztepe, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor’u ağırlayacak. Taraftarlar, uzun bir aranın ardından takımlarını desteklemek için büyük bir heyecanla stadyumun yolunu tutacak. Hafta başında satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi, Göztepe taraftarı stadı dolduracak.

Yeni transferler ilk 11'de olacak mı?

Sarı-kırmızılılarda gözler özellikle yeni transferlere çevrildi. İngiliz ekibi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Japon orta saha Kuryu Matsuki ise tamamen iyileşerek kadroya dahil oldu. Brezilyalı orta saha Victor Hugo da hazır hale gelen oyuncular arasında.

Göztepe, Kayserispor maçı öncesinde tam kadro çalışmalarını sürdürürken, kaleci Arda dışındaki tüm futbolcular takıma katıldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, milli arayı iyi değerlendiren ekibiyle galibiyet hedefliyor.