Koç

Bugün liderlik özelliklerinizi ön plana çıkaracak fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinize güvenin, başkalarının desteğiyle başarıya ulaşacaksınız.

Boğa

Maddi konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Sabırlı olun ve fırsatları değerlendirmek için doğru zamanı bekleyin.

İkizler

Sosyal çevrenizdeki hareketlilik artıyor. Eski dostlarla bir araya gelmek sizi duygusal olarak canlandıracak.

Yengeç

Kariyerinizde yeni bir sayfa açma zamanı. İş hayatında önemli kararlar alabilir ve yeni projelere adım atabilirsiniz.

Aslan

Enerjiniz yüksek, ancak dikkatli olun; çevrenizdekilerle gereksiz tartışmalardan kaçının. İç sesinizi dinleyin.

Başak

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Rutinlerinizi gözden geçirin ve kendinize vakit ayırın.

Terazi

Denge arayışındasınız. İlişkilerde yaşanan belirsizlikler son bulabilir, huzuru bulacaksınız.

Akrep

Derin bir içsel dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Eski sorunları geride bırakma zamanı geldi.

Yay

Seyahat planları ve keşif arzusu ön planda. Yeni maceralara atılmak için harika bir gün.

Oğlak

Mali konularda istikrar arayışı içindesiniz. Bugün uzun vadeli yatırımlar için araştırmalar yapabilirsiniz.

Kova

Yaratıcılığınız zirvede. Bugün ilginç projelere imza atabilir, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Balık

Duygusal derinliklere dalacağınız bir gün. İç dünyanızdaki sorulara yanıt bulmaya çalışın, meditasyon faydalı olabilir.