Kasım 2023'te suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve bahis kanunlarına muhalefet suçlamalarıyla yargılanan Polat ailesi, tahliyelerinin ardından sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Ancak Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, eltisi Hazal Erdoğan ve Alper Kürşat Polat ile bir süredir paylaşım yapmaması, aralarında küslük olduğu yönünde iddialara yol açtı. Sosyal medyada sıkça dile getirilen bu söylentilere karşı Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

"Kimse kimseyle küs değil"

Dilan Polat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplu bir cevap vermiş olayım, kimse kimseyle küs değil. Bizim en çok kenetlenmemiz gereken zaman bu. Sürekli 'Hazal ile küs müsünüz?' diye sorular geliyor, asla öyle bir şey yok. Onlar şehir dışında tatildeler ve ziyaretlerine gidip geliyoruz. Başlarda paylaşım yapmıyordum çünkü kalabalık ortamlarda kendimi iyi hissetmiyorum. Durum bu, ama onlar döndüklerinde tekrar görüşeceğiz."