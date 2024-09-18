İzmir'de 19 Eylül Perşembe günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BALÇOVA / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:30

Kesinti ID : 3190712

BALÇOVA / İZMİR

Korutürk ( Özlem Sk. )

Onur ( Zambak İrim )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:30 - 14:00

Kesinti ID : 3190716

BALÇOVA / İZMİR

Fevzi Çakmak ( Timurlenk Çağatay Sk. Atilla Atilla Sk. DAVUT SULARİ Demirci Efe Sk. Kuşkonmaz Sk. Ladin Leylak Sk. Sakarya )

Teleferik ( Cengizhan Sk. Cenk Sk. Eruysal Sk. Sakarya Cd. Timurlenk Sk. Tolga Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Özsağlık Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:00 - 1:15

Kesinti ID : 3190831

BALÇOVA / İZMİR

Korutürk ( Mithatpaşa Cd. )

İnciraltı

Bahçelerarası

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:15

Kesinti ID : 3190832

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı

Bahçelerarası ( Mithatpaşa Cd. )

Korutürk

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:30 - 1:45

Kesinti ID : 3190836

BALÇOVA / İZMİR

Fevzi Çakmak ( Sakarya Cd. Sakarya Leylak Sk. Ladin Kuşkonmaz Sk. Deniz Sk. Demirci Efe Sk. DAVUT SULARİ Cihangir Sk. Atilla Sk. Atilla Çağatay Sk. Timurlenk Tarkan Sk. Site Sk. )

Çetin Emeç ( ŞEBBOY AZİZ NESİN SARDUNYA Özdemir Asaf Sk. Özdemir Asaf Zübeyde Hanım Sk. Yaren Sk. Rüstem Paşa Sk. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PETUNYA Mürsel Paşa Sk. Mürsel Paşa Mimar Kemalettin Sk. Mehmet İnce Keykubat Sk. Kemal Reis Sk. Kanije Sk. Kadir Paşa Sk. K. Süleyman Sk. Hızır Reis Sk. Selvi Sk. Güvenevler Sk. Gökçen Efe Gazneli Mahmut Fevzi Cakmak Sk. Fethi Okyar Sk. Fethi Bey Sk. Fahrettin Altay Sk. F. Muhittin Sk. Bülbülcük Sk. Börklüce Mustafa Sk. Börklüce Mustafa Ayhan Işık Ata Adile Naşit )

Teleferik ( DAĞ CAN YÜCEL ESRA YAŞAR UTKAN METİN ALTIOK Şakayık Özsağlık Sk. Ömer Seyfettin Sk. ZİGANA Yıldırım Beyazıt Sk. Uzun Hasan Sk. Tolga Sk. Timurlenk Sk. Serhat Sk. Sarıpınar Sk. Koç Sk. Karakulak Halit Ziya Sk. Eruysal Sk. Gaziler Sk. Fatih Sultan Sk. Enver Paşa Sk. Ejder Sk. Dr. Ferit Sk. Ceren Sk. Cenk Sk. Cengizhan Sk. Atatepe Life Center Ata Cd. ANIL )

Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:30 - 16:45

Kesinti ID : 3190837

BALÇOVA / İZMİR

Çetin Emeç ( Özdemir Asaf Özdemir Asaf Sk. SARDUNYA AZİZ NESİN ŞEBBOY Mimar Kemalettin Sk. Mehmet İnce Keykubat Sk. Kemal Reis Sk. Kanije Sk. Kadir Paşa Sk. K. Süleyman Sk. Hızır Reis Sk. Güvenevler Sk. Gökçen Efe Gazneli Mahmut Fevzi Cakmak Sk. Fethi Okyar Sk. Fethi Bey Sk. Fahrettin Altay Sk. F. Muhittin Sk. Bülbülcük Sk. Börklüce Mustafa Sk. Börklüce Mustafa Ayhan Işık Ata Adile Naşit Mürsel Paşa Mürsel Paşa Sk. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PETUNYA Rüstem Paşa Sk. Selvi Sk. Yaren Sk. Zübeyde Hanım Sk. )

Fevzi Çakmak ( Atilla Atilla Sk. Cihangir Sk. DAVUT SULARİ Demirci Efe Sk. Deniz Sk. Kuşkonmaz Sk. Ladin Leylak Sk. Sakarya Sakarya Cd. Site Sk. Tarkan Sk. Timurlenk Yıldırım Beyazıt Sk. Çağatay Sk. )

Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )

Teleferik ( ANIL Ata Cd. Atatepe Life Center Cengizhan Sk. Cenk Sk. Ceren Sk. Dr. Ferit Sk. Ejder Sk. Enver Paşa Sk. Fatih Sultan Sk. Gaziler Sk. Eruysal Sk. Halit Ziya Sk. Karakulak Koç Sk. Sarıpınar Sk. Serhat Sk. Timurlenk Sk. Tolga Sk. Uzun Hasan Sk. ZİGANA Ömer Seyfettin Sk. Özsağlık Sk. Şakayık METİN ALTIOK UTKAN ESRA YAŞAR CAN YÜCEL DAĞ )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3190840

İnciraltı

BUCA / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188675

Şirinkapı ( 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1058/2. Sk. 1058/20. Sk. 1058/21. Sk. 1058/22. Sk. 1058/3. Sk. 1058/19. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 10:00

Kesinti ID : 3190950

Ilıca ( 5000 5057. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5063. Sk. 5064. Sk. 5066. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. 5151. Sk. 5253. Sk. Marina 5092 )

Alaçatı

Altınyunus ( 3215. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3471. Sk. Ege Çeşme Sitesi )

Çakabey ( 2010/1. Sk. )

Celal Bayar ( 5065 5152 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5159. Sk. 5160. Sk. 5162. Sk. 5163. Sk. 5165. Sk. 5166. Sk. 5169. Sk. 5172. Sk. 5225. Sk. )

Ovacık

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 15:30

Kesinti ID : 3190971

ÇEŞME / İZMİR

Çiftlik

Altınkum ( 136/1 İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Akay Sitesi )

DİKİLİ / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3189216

Çandarlı ( Bimeyko 52 Sokak Bimeyko 50 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu Bimeyko 44 Sk. BİMEYKO 82 BİMEYKO 39 SK Bimeyko 84 Sk. Bimeyko 49 Sk. Bimeyko 45 Sk. Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 42 Bimeyko 44 Bimeyko 46 Bimeyko 51 Bimeyko 54 Bimeyko 58 Bimeyko 60 Bimeyko 62 Bimeyko 64 BİMEYKO 66 Bimeyko 68 Bimeyko 76 Bimeyko 78 Bimeyko 80 Bimeyko 82 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Evren Sk. BİMEYKO 74 BİMEYKO 48 )

Denizköy ( DENİZKÖY 26/1 27 DENİZKÖY 21 Denizköy 13/1 Denizköy 12 Denizköy 11 Denizköy 10 Denizköy 1/1 Denizköy 3. Sk. 15. Sk. Gama 1 Gama Esyer Denizköy Danışkent Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. Denizköy 24 Sk. DENİZKÖY 15 DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 Denizköy 3 Sk. )

Bademli

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3190998

DİKİLİ / İZMİR

Denizköy ( Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. Denizköy 24 Sk. DENİZKÖY 15 DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Denizköy 10 Denizköy 11 Denizköy 12 Denizköy 13/1 DENİZKÖY 21 DENİZKÖY 26/1 27 Denizköy 3 Sk. Gama Gama 1 15. Sk. 3. Sk. Denizköy Denizköy 1/1 Esyer Denizköy Danışkent Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 )

Çandarlı ( Evren Sk. BİMEYKO 74 BİMEYKO 48 Bimeyko 45 Sk. Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 42 Bimeyko 44 Bimeyko 46 Bimeyko 51 Bimeyko 54 Bimeyko 58 Bimeyko 60 Bimeyko 62 Bimeyko 64 BİMEYKO 66 Bimeyko 68 Bimeyko 76 Bimeyko 78 Bimeyko 80 Bimeyko 82 Bimeyko 44 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu Bimeyko 50 Sk. Bimeyko 52 Sokak BİMEYKO 82 BİMEYKO 39 SK Bimeyko 84 Sk. Bimeyko 49 Sk. )

Bademli

KARABAĞLAR / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3190817

Özgür ( 3943. Sk. 3942. Sk. 3924. Sk. 3921/4. Sk. 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. 3921. Sk. 3898. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188880

Cumhuriyet ( 6709. Sk. 6604. Sk. 6614. Cd. 6615. Sk. 6616. Sk. 6618. Sk. 6621. Sk. 6633. Sk. 6635. Sk. Alim Dağhan Cd. Anadolu Cd. )

Şemikler

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188893

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6645/1. Sk. 6653. Sk. 6653/2. Sk. 6653/3. Sk. 6653/5. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6720. Sk. 6721. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6723. Sk. 6724. Sk. 6642. Sk. 6620. Sk. 6725. Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188897

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6631. Sk. 6638. Sk. 6632. Sk. 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6626/1. Sk. 6626. Sk. 6601/3. Sk. 6601/2. Sk. 6601. Sk. 6655. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6643. Sk. 6642/2. Sk. 6642/1. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. )

Örnekköy ( 7532. Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3188901

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( Alim Dağhan Cd. 6719. Sk. 6710/5. Sk. 6710/1. Sk. 6657. Sk. 6701. Sk. 6656. Sk. 6645/4. Sk. 6706. Sk. 6645/3. Sk. 6645/2. Sk. 6708. Sk. 6707. Sk. 6703. Sk. 6704. Sk. 6710 6712. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3190953

Halilbeyli ( Eski İzmir Cd. Onur Sk. Onur Nilüfer Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Menekşeli Sk. Menekşeli Leylak Sokak Leylak Sk. Kırım Sk. Kırım Kasımpatı Sk. Hercai Sk. Hanımeli Sk. Günebakan Halilbeyli Köyü İç Yolu Halilbeyli Hacı Sokak Hacı Güney Sk. DEDELİK SOKAK Özdemir Sk. Çimenlik Sk. Çevreyolu Mevki Küme Yolu Çalıkuşu Sokak Zambak Sk. Yıldız Sk. Yaz Sk. Salkım Sk. Salkım Pamuk Sokak Ortanca Orkide Sk. Begonya Sokak Buket Sk. Camialtı Camialtı Sk. Dedelik Dedelik Sk. Dedelik Çıkmaz Derinkuyu Derinkuyu Sk. 1. Çk. Doğu Sk. Ergen Sk. Eski İzmir Begonya 85. Yıl Cumhuriyet Cd. 85. Yıl Cumhuriyet Gülüm Sk. Gülüm Göçmen Sk. )

Sinancılar

KİRAZ / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3190917

Gedik ( KATRANDERE Merkez DUTLUDERE MERKEZ )

Veliler

Saçlı ( SAÇLI )

Karabağ ( İSKAN SEKİ KARABAĞ YÖRÜKLER )

Hisar ( Kocahisar )

Ceritler

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3190918

KİRAZ / İZMİR

Karaburç ( KARABOĞAZ PALAMUT ARASI )

KINIK / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3190844

Hamzahocalı ( Cumali Köyü İçi Yolu )

Aziziye ( Aziziye Köyü Aziziye Köyü İç Yolu )

Arpaseki ( Ulu Önder Sumaklı Mezarlıkbaşı Kenar Dilek Arpaseki Köyü İç Yolu Arpaseki Köyü )

KONAK / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3190898

Murat ( Hızır Reis Cd. 2479. Sk. 2488. Sk. 2492. Sk. 2494. Sk. 2496. Sk. 2497. Sk. 2498. Sk. 2500. Sk. )

Anadolu

Millet ( 2556. Sk. 2554. Sk. 2553. Sk. 2552. Sk. 2547. Sk. 2548. Sk. 2549. Sk. Hızır Reis 2564. Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3190906

KONAK / İZMİR

Murat ( 2475. Sk. 2475 2502. Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

4:00 - 9:00

Kesinti ID : 3190930

Seferihisar'da hobi bahçelerine yıkım kararı Seferihisar'da hobi bahçelerine yıkım kararı
KONAK / İZMİR

Alsancak ( 1456. Sk. 1471. Sk. 1479. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

4:00 - 9:00

Kesinti ID : 3190933

KONAK / İZMİR

Alsancak ( 1471. Sk. 1485. Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3190936

KONAK / İZMİR

Alsancak ( 1469. Sk. 1479. Sk. 1480. Sk. Atatürk Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 15:00

Kesinti ID : 3190939

KONAK / İZMİR

Kültür ( Cumhuriyet Blv. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. )

Alsancak ( Atatürk Cd. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3191079

KONAK / İZMİR

Alsancak ( Atatürk Cd. 1476/1. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )

MENEMEN / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3190855

Karaorman

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3190974

MENEMEN / İZMİR

Hasanlar ( Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu 901. Sk. 900/1. Sk. 900. Sk. Dsi Kanal Yolu 905. Sk. 902. Sk. )

Yayla

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3190975

MENEMEN / İZMİR

Hasanlar ( 904/1. Sk. Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu 901. Sk. 902. Sk. 903. Sk. 904. Sk. )

Yayla

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 14:30

Kesinti ID : 3190976

MENEMEN / İZMİR

Gazi Mustafa Kemal ( KAYNAKLAR 4125 4126/2 Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 16:00

Kesinti ID : 3190977

MENEMEN / İZMİR

85. Yıl Cumhuriyet ( 4144 4145 4139/1 4151 4135/2 4148 4152 )

NARLIDERE / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:30 - 1:45

Kesinti ID : 3190836

Ilıca ( ZEYTİN Kayaizmir Thermal Otel Yaşam Sk. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:30 - 16:45

Kesinti ID : 3190837

NARLIDERE / İZMİR

Ilıca ( Yaşam Sk. Kayaizmir Thermal Otel ZEYTİN )

ÖDEMİŞ / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3190892

Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu mendegüme küme evler melcek çukur )

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )

Çayır ( Ataman Çayırköy )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

TİRE / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3188778

Büyükkömürcü ( Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Büyükkömürcü Yolu )

Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )

Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )

Dibekçi ( Dibekçi Köyü İç Yolu Dibekçi Yolu yamandere dıbekcı yolu dibekçi ara yol patıka )

Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU )

Işıklı ( Yol Kümeevler IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. IŞIKLI CUMHURİYET GÖKÇEN YOLU Işıklı Köyü )

Küçükburun ( KÜÇÜKBURUN YAYLA Küçükburun Köyü Küçükburun Köyü İç Yolu )

Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )

Küçükkömürcü ( küçükkömurcu dag yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu Küçükkömürcü Yolu )

Kürdüllü

Dere ( YELLİKTEPE )

Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU )

İhsaniye ( CAYIRARASI MEVKII GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE )

Boynuyoğun ( Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol )

Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )

Cambazlı ( bozuk bahce sk. Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )

Çeriközü ( Çeriközü Köyü İç Yolu GÜLTEPE Çeriközü köyü iç yolu pınarbasşı sk )

Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler TURK GECER SK Çiniyeri köy içi yol Çiniyeri Yolu )

Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )

Somak ( Somak Köyü Somak Köyü İç Yolu )

Toki ( Tire Toki )

Adnan Menderes ( ara ova yolu ara yol KİREÇTEPE Patlıcan Çukuru Mvki. KİRECTEPE )

Dağdere ( DARI DERESİ Dağdere Köyü İç Yolu Dağdere Yolu )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3190892

TİRE / İZMİR

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

URLA / İZMİR

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3188905

URLA / İZMİR

Hacı İsa ( ÇELEN NARİNCE ERDOĞAN KER Ece Sk. Bülent Baratalı Blv. )

Yenikent ( UYGAR Uygar Sk. Nur Dikmen Cd. 75.YIL CUMHURİYET )

Yelaltı ( KISMET ELMAS )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:30 - 13:30

Kesinti ID : 3188910

URLA / İZMİR

Hacı İsa ( Necati Cumalı Cd. )

Planlandı

19Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Kesinti ID : 3188912

Yeni ( GENERAL FAHRETTİN DEMİRCİLER GÜR KIR Necati Cumalı Cd. )

Yaka ( ÇAY ELVAN ILICA YEŞİLTEPE )

Hacı İsa ( Balkış Sk. CAMİ Turunç Sk. Yavuz Sk. ZEYTİN ÇELEN )

Editör: Engin Keskin