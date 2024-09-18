İzmir'de 19 Eylül Perşembe günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BALÇOVA / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:30
Kesinti ID : 3190712
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk ( Özlem Sk. )
Onur ( Zambak İrim )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:30 - 14:00
Kesinti ID : 3190716
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak ( Timurlenk Çağatay Sk. Atilla Atilla Sk. DAVUT SULARİ Demirci Efe Sk. Kuşkonmaz Sk. Ladin Leylak Sk. Sakarya )
Teleferik ( Cengizhan Sk. Cenk Sk. Eruysal Sk. Sakarya Cd. Timurlenk Sk. Tolga Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Özsağlık Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3190831
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk ( Mithatpaşa Cd. )
İnciraltı
Bahçelerarası
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:15
Kesinti ID : 3190832
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
Bahçelerarası ( Mithatpaşa Cd. )
Korutürk
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:30 - 1:45
Kesinti ID : 3190836
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak ( Sakarya Cd. Sakarya Leylak Sk. Ladin Kuşkonmaz Sk. Deniz Sk. Demirci Efe Sk. DAVUT SULARİ Cihangir Sk. Atilla Sk. Atilla Çağatay Sk. Timurlenk Tarkan Sk. Site Sk. )
Çetin Emeç ( ŞEBBOY AZİZ NESİN SARDUNYA Özdemir Asaf Sk. Özdemir Asaf Zübeyde Hanım Sk. Yaren Sk. Rüstem Paşa Sk. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PETUNYA Mürsel Paşa Sk. Mürsel Paşa Mimar Kemalettin Sk. Mehmet İnce Keykubat Sk. Kemal Reis Sk. Kanije Sk. Kadir Paşa Sk. K. Süleyman Sk. Hızır Reis Sk. Selvi Sk. Güvenevler Sk. Gökçen Efe Gazneli Mahmut Fevzi Cakmak Sk. Fethi Okyar Sk. Fethi Bey Sk. Fahrettin Altay Sk. F. Muhittin Sk. Bülbülcük Sk. Börklüce Mustafa Sk. Börklüce Mustafa Ayhan Işık Ata Adile Naşit )
Teleferik ( DAĞ CAN YÜCEL ESRA YAŞAR UTKAN METİN ALTIOK Şakayık Özsağlık Sk. Ömer Seyfettin Sk. ZİGANA Yıldırım Beyazıt Sk. Uzun Hasan Sk. Tolga Sk. Timurlenk Sk. Serhat Sk. Sarıpınar Sk. Koç Sk. Karakulak Halit Ziya Sk. Eruysal Sk. Gaziler Sk. Fatih Sultan Sk. Enver Paşa Sk. Ejder Sk. Dr. Ferit Sk. Ceren Sk. Cenk Sk. Cengizhan Sk. Atatepe Life Center Ata Cd. ANIL )
Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:30 - 16:45
Kesinti ID : 3190837
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Özdemir Asaf Özdemir Asaf Sk. SARDUNYA AZİZ NESİN ŞEBBOY Mimar Kemalettin Sk. Mehmet İnce Keykubat Sk. Kemal Reis Sk. Kanije Sk. Kadir Paşa Sk. K. Süleyman Sk. Hızır Reis Sk. Güvenevler Sk. Gökçen Efe Gazneli Mahmut Fevzi Cakmak Sk. Fethi Okyar Sk. Fethi Bey Sk. Fahrettin Altay Sk. F. Muhittin Sk. Bülbülcük Sk. Börklüce Mustafa Sk. Börklüce Mustafa Ayhan Işık Ata Adile Naşit Mürsel Paşa Mürsel Paşa Sk. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PETUNYA Rüstem Paşa Sk. Selvi Sk. Yaren Sk. Zübeyde Hanım Sk. )
Fevzi Çakmak ( Atilla Atilla Sk. Cihangir Sk. DAVUT SULARİ Demirci Efe Sk. Deniz Sk. Kuşkonmaz Sk. Ladin Leylak Sk. Sakarya Sakarya Cd. Site Sk. Tarkan Sk. Timurlenk Yıldırım Beyazıt Sk. Çağatay Sk. )
Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )
Teleferik ( ANIL Ata Cd. Atatepe Life Center Cengizhan Sk. Cenk Sk. Ceren Sk. Dr. Ferit Sk. Ejder Sk. Enver Paşa Sk. Fatih Sultan Sk. Gaziler Sk. Eruysal Sk. Halit Ziya Sk. Karakulak Koç Sk. Sarıpınar Sk. Serhat Sk. Timurlenk Sk. Tolga Sk. Uzun Hasan Sk. ZİGANA Ömer Seyfettin Sk. Özsağlık Sk. Şakayık METİN ALTIOK UTKAN ESRA YAŞAR CAN YÜCEL DAĞ )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3190840
İnciraltı
BUCA / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188675
Şirinkapı ( 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1058/2. Sk. 1058/20. Sk. 1058/21. Sk. 1058/22. Sk. 1058/3. Sk. 1058/19. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3190950
Ilıca ( 5000 5057. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5063. Sk. 5064. Sk. 5066. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. 5151. Sk. 5253. Sk. Marina 5092 )
Alaçatı
Altınyunus ( 3215. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3471. Sk. Ege Çeşme Sitesi )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Celal Bayar ( 5065 5152 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5159. Sk. 5160. Sk. 5162. Sk. 5163. Sk. 5165. Sk. 5166. Sk. 5169. Sk. 5172. Sk. 5225. Sk. )
Ovacık
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:30
Kesinti ID : 3190971
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik
Altınkum ( 136/1 İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Akay Sitesi )
DİKİLİ / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3189216
Çandarlı ( Bimeyko 52 Sokak Bimeyko 50 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu Bimeyko 44 Sk. BİMEYKO 82 BİMEYKO 39 SK Bimeyko 84 Sk. Bimeyko 49 Sk. Bimeyko 45 Sk. Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 42 Bimeyko 44 Bimeyko 46 Bimeyko 51 Bimeyko 54 Bimeyko 58 Bimeyko 60 Bimeyko 62 Bimeyko 64 BİMEYKO 66 Bimeyko 68 Bimeyko 76 Bimeyko 78 Bimeyko 80 Bimeyko 82 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Evren Sk. BİMEYKO 74 BİMEYKO 48 )
Denizköy ( DENİZKÖY 26/1 27 DENİZKÖY 21 Denizköy 13/1 Denizköy 12 Denizköy 11 Denizköy 10 Denizköy 1/1 Denizköy 3. Sk. 15. Sk. Gama 1 Gama Esyer Denizköy Danışkent Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. Denizköy 24 Sk. DENİZKÖY 15 DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 Denizköy 3 Sk. )
Bademli
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3190998
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy ( Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. Denizköy 24 Sk. DENİZKÖY 15 DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Denizköy 10 Denizköy 11 Denizköy 12 Denizköy 13/1 DENİZKÖY 21 DENİZKÖY 26/1 27 Denizköy 3 Sk. Gama Gama 1 15. Sk. 3. Sk. Denizköy Denizköy 1/1 Esyer Denizköy Danışkent Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 )
Çandarlı ( Evren Sk. BİMEYKO 74 BİMEYKO 48 Bimeyko 45 Sk. Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 42 Bimeyko 44 Bimeyko 46 Bimeyko 51 Bimeyko 54 Bimeyko 58 Bimeyko 60 Bimeyko 62 Bimeyko 64 BİMEYKO 66 Bimeyko 68 Bimeyko 76 Bimeyko 78 Bimeyko 80 Bimeyko 82 Bimeyko 44 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu Bimeyko 50 Sk. Bimeyko 52 Sokak BİMEYKO 82 BİMEYKO 39 SK Bimeyko 84 Sk. Bimeyko 49 Sk. )
Bademli
KARABAĞLAR / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3190817
Özgür ( 3943. Sk. 3942. Sk. 3924. Sk. 3921/4. Sk. 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. 3921. Sk. 3898. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188880
Cumhuriyet ( 6709. Sk. 6604. Sk. 6614. Cd. 6615. Sk. 6616. Sk. 6618. Sk. 6621. Sk. 6633. Sk. 6635. Sk. Alim Dağhan Cd. Anadolu Cd. )
Şemikler
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188893
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6645/1. Sk. 6653. Sk. 6653/2. Sk. 6653/3. Sk. 6653/5. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6720. Sk. 6721. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6723. Sk. 6724. Sk. 6642. Sk. 6620. Sk. 6725. Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188897
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6631. Sk. 6638. Sk. 6632. Sk. 6629. Sk. 6626/2. Sk. 6626/1. Sk. 6626. Sk. 6601/3. Sk. 6601/2. Sk. 6601. Sk. 6655. Sk. 6653/1. Sk. 6653. Sk. 6644. Sk. 6643/1. Sk. 6643. Sk. 6642/2. Sk. 6642/1. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. )
Örnekköy ( 7532. Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188901
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( Alim Dağhan Cd. 6719. Sk. 6710/5. Sk. 6710/1. Sk. 6657. Sk. 6701. Sk. 6656. Sk. 6645/4. Sk. 6706. Sk. 6645/3. Sk. 6645/2. Sk. 6708. Sk. 6707. Sk. 6703. Sk. 6704. Sk. 6710 6712. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3190953
Halilbeyli ( Eski İzmir Cd. Onur Sk. Onur Nilüfer Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Menekşeli Sk. Menekşeli Leylak Sokak Leylak Sk. Kırım Sk. Kırım Kasımpatı Sk. Hercai Sk. Hanımeli Sk. Günebakan Halilbeyli Köyü İç Yolu Halilbeyli Hacı Sokak Hacı Güney Sk. DEDELİK SOKAK Özdemir Sk. Çimenlik Sk. Çevreyolu Mevki Küme Yolu Çalıkuşu Sokak Zambak Sk. Yıldız Sk. Yaz Sk. Salkım Sk. Salkım Pamuk Sokak Ortanca Orkide Sk. Begonya Sokak Buket Sk. Camialtı Camialtı Sk. Dedelik Dedelik Sk. Dedelik Çıkmaz Derinkuyu Derinkuyu Sk. 1. Çk. Doğu Sk. Ergen Sk. Eski İzmir Begonya 85. Yıl Cumhuriyet Cd. 85. Yıl Cumhuriyet Gülüm Sk. Gülüm Göçmen Sk. )
Sinancılar
KİRAZ / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3190917
Gedik ( KATRANDERE Merkez DUTLUDERE MERKEZ )
Veliler
Saçlı ( SAÇLI )
Karabağ ( İSKAN SEKİ KARABAĞ YÖRÜKLER )
Hisar ( Kocahisar )
Ceritler
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3190918
KİRAZ / İZMİR
Karaburç ( KARABOĞAZ PALAMUT ARASI )
KINIK / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3190844
Hamzahocalı ( Cumali Köyü İçi Yolu )
Aziziye ( Aziziye Köyü Aziziye Köyü İç Yolu )
Arpaseki ( Ulu Önder Sumaklı Mezarlıkbaşı Kenar Dilek Arpaseki Köyü İç Yolu Arpaseki Köyü )
KONAK / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3190898
Murat ( Hızır Reis Cd. 2479. Sk. 2488. Sk. 2492. Sk. 2494. Sk. 2496. Sk. 2497. Sk. 2498. Sk. 2500. Sk. )
Anadolu
Millet ( 2556. Sk. 2554. Sk. 2553. Sk. 2552. Sk. 2547. Sk. 2548. Sk. 2549. Sk. Hızır Reis 2564. Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3190906
KONAK / İZMİR
Murat ( 2475. Sk. 2475 2502. Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kesinti ID : 3190930
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1456. Sk. 1471. Sk. 1479. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kesinti ID : 3190933
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1471. Sk. 1485. Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3190936
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1469. Sk. 1479. Sk. 1480. Sk. Atatürk Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Kesinti ID : 3190939
KONAK / İZMİR
Kültür ( Cumhuriyet Blv. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. )
Alsancak ( Atatürk Cd. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3191079
KONAK / İZMİR
Alsancak ( Atatürk Cd. 1476/1. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
MENEMEN / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3190855
Karaorman
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3190974
MENEMEN / İZMİR
Hasanlar ( Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu 901. Sk. 900/1. Sk. 900. Sk. Dsi Kanal Yolu 905. Sk. 902. Sk. )
Yayla
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3190975
MENEMEN / İZMİR
Hasanlar ( 904/1. Sk. Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu 901. Sk. 902. Sk. 903. Sk. 904. Sk. )
Yayla
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 14:30
Kesinti ID : 3190976
MENEMEN / İZMİR
Gazi Mustafa Kemal ( KAYNAKLAR 4125 4126/2 Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 16:00
Kesinti ID : 3190977
MENEMEN / İZMİR
85. Yıl Cumhuriyet ( 4144 4145 4139/1 4151 4135/2 4148 4152 )
NARLIDERE / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:30 - 1:45
Kesinti ID : 3190836
Ilıca ( ZEYTİN Kayaizmir Thermal Otel Yaşam Sk. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:30 - 16:45
Kesinti ID : 3190837
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca ( Yaşam Sk. Kayaizmir Thermal Otel ZEYTİN )
ÖDEMİŞ / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3190892
Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu mendegüme küme evler melcek çukur )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3188778
Büyükkömürcü ( Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Büyükkömürcü Yolu )
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )
Dibekçi ( Dibekçi Köyü İç Yolu Dibekçi Yolu yamandere dıbekcı yolu dibekçi ara yol patıka )
Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU )
Işıklı ( Yol Kümeevler IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. IŞIKLI CUMHURİYET GÖKÇEN YOLU Işıklı Köyü )
Küçükburun ( KÜÇÜKBURUN YAYLA Küçükburun Köyü Küçükburun Köyü İç Yolu )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
Küçükkömürcü ( küçükkömurcu dag yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu Küçükkömürcü Yolu )
Kürdüllü
Dere ( YELLİKTEPE )
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU )
İhsaniye ( CAYIRARASI MEVKII GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE )
Boynuyoğun ( Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol )
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
Cambazlı ( bozuk bahce sk. Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )
Çeriközü ( Çeriközü Köyü İç Yolu GÜLTEPE Çeriközü köyü iç yolu pınarbasşı sk )
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler TURK GECER SK Çiniyeri köy içi yol Çiniyeri Yolu )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
Somak ( Somak Köyü Somak Köyü İç Yolu )
Toki ( Tire Toki )
Adnan Menderes ( ara ova yolu ara yol KİREÇTEPE Patlıcan Çukuru Mvki. KİRECTEPE )
Dağdere ( DARI DERESİ Dağdere Köyü İç Yolu Dağdere Yolu )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3190892
TİRE / İZMİR
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
URLA / İZMİR
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3188905
URLA / İZMİR
Hacı İsa ( ÇELEN NARİNCE ERDOĞAN KER Ece Sk. Bülent Baratalı Blv. )
Yenikent ( UYGAR Uygar Sk. Nur Dikmen Cd. 75.YIL CUMHURİYET )
Yelaltı ( KISMET ELMAS )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:30 - 13:30
Kesinti ID : 3188910
URLA / İZMİR
Hacı İsa ( Necati Cumalı Cd. )
Planlandı
19Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Kesinti ID : 3188912
Yeni ( GENERAL FAHRETTİN DEMİRCİLER GÜR KIR Necati Cumalı Cd. )
Yaka ( ÇAY ELVAN ILICA YEŞİLTEPE )
Hacı İsa ( Balkış Sk. CAMİ Turunç Sk. Yavuz Sk. ZEYTİN ÇELEN )