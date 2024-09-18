Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, İstanbul’da tekrar dikkat çeken bir artış sergiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, grip şikayetiyle başvuran hastaların %80'inin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Özellikle okulların açılması, hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynuyor.

Okulların açılması ve salgın riski

Dr. Süngü, okul ortamlarının kalabalık yapısı nedeniyle virüsün hızla yayılabildiğine vurgu yaptı. "Çocuklar okulda griple enfekte olduklarında, bu durum evlere ve iş yerlerine kadar ulaşabiliyor" diyerek toplumun her kesiminin etkilenme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Maske kullanımının önemi

Uzmanlar, kalabalık ve kapalı alanlarda maske takılmasının önemini vurguladı. "Grip şikayeti olan hastalar, kendilerini ve çevrelerindeki insanları korumak için maske takmalıdır" diyen Dr. Süngü, hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak test yaptırmalarını önerdi.

Covid-19'un değişen etkileri

Covid-19'un yıllar içindeki öldürücü etkisinin azaldığını ifade eden Dr. Süngü, ancak yaşlı, bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı olan bireyler için riskin hala devam ettiğini hatırlattı. "Hastaların şikayetleri, ilk dönemlere göre daha hafif olsa da dikkatli olunmalı" diye ekledi.