İzmir'de 19 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıklarının 31 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinde sıcaklık 27 derece olacak, öğle saatlerinde ise hissedilen sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Nem oranının yüzde 48'e kadar düşmesiyle birlikte sıcaklıklar daha da etkili hissedilecek.

Gün boyunca rüzgar hızı ortalama 20 km/saat civarında olacak, ancak öğleden sonra 31 km/saat’e kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24 dereceye kadar düşerken, geceye doğru serinlik artarak 23 dereceye ulaşacak. Nem oranı ise akşam saatlerinde yüzde 66 seviyelerine çıkacak.

İzmir'de 5 günlük hava durumu

Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçirecek olan İzmir'de özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacakların sıcak havaya karşı önlem almaları tavsiye ediliyor.