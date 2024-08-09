Bursa’nın Karacabey ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Saadet Mahallesi Panayır Caddesi’nde, M.A. (19) adlı genç, aile apartmanında ruhsatsız bir tabanca ile oynarken kazara tetiğe basarak amcasının oğlu İsa Ayvaz’ı (26) boğazından vurdu.

Olay, M.A.’nın yanlışlıkla ateş almış tabancayı kullanması sonucu gerçekleşti. İsa Ayvaz, ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ruhsatsız tabancayı alarak muhafaza altına aldı. Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.