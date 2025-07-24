Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden 1966 Edremitspor, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Tarık Kısa ve 10 futbolcuyla yeniden anlaşan yeşil-sarılı ekip, 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.



İç transferde istikrar mesajı

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp başkanı olan Cavit Cebeci’nin yönetiminde alınan kararlarla, takımın sportif direktörü Ali Öztürk ile yeniden anlaşma sağlandı. Ayrıca geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran teknik direktör Tarık Kısa ile de yola devam edileceği duyuruldu.

10 futbolcu ile yeniden anlaşıldı

İç transfer kapsamında Samet Önger, Enes Gür, Mahmut Uçaş, İbrahim Davşan, Güney Keleş, Oğan Sarp Meriç, Hasan Can Bingül, Yusuf Kerem Kalkandere, Kartal Öztaşkın ve Kerem Vergililer ile yeniden sözleşme imzalandı. Kulüp, bu adımla kadro istikrarını koruma adına önemli bir hamle yaptı.

Yönetimden hedef vurgusu

İmza törenine Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, Kulüp Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Cebeci, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon çok değerli bir mücadele verdik. Bu sezon ise hedefimizi daha da yukarıya koyduk. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla güçlü bir aile olduk. Öncelikle iç transferde istikrarı sağlamak istedik. Şimdi dış transferde nokta atışı takviyeler yapacağız,” dedi.