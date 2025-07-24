HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 2025 yılı ikinci dönem sendikal istatistiklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, HAK-İŞ’in işçilerin takdirini ve güvenini kazanmaya devam ettiğini, Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

“Bize inanan, güvenen ve bizimle yol yürüyen tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” diyen Şimşek, “Daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir HAK-İŞ için sendikasız tüm işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarda örgütlenmeye davet ediyoruz” mesajını verdi.

HAK-İŞ’in toplam üye sayısı 828 bin 132’ye ulaşırken, KKTC’deki Kıbrıs Kamu-Sen’in 2 bin 500 üyesi de eklendiğinde, toplam üye sayısı 830 bin 632 oldu. Sendikal hareketin karşılaştığı zorluklara rağmen, konfederasyonun büyüme hedeflerinden sapmadığını söyleyen Şimşek, “HAK-İŞ’in büyümesi Türkiye’nin büyümesi demektir” dedi.

Ev işçilerinin örgütlenmesi konusunda da önemli mesafe kat ettiklerini belirten Şimşek, 61 bin 657 ev işçisini sendikalaştırdıklarını ve mücadelelerinin devam ettiğini ifade etti.

Şimşek ayrıca, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası emek hareketine yönelik yaşanan zorluklara da dikkat çekti. Bazı belediye başkanlarının işçileri keyfi şekilde işten çıkardığını belirten Şimşek, “İşçilerin ekmeğiyle oynanmasına izin vermiyoruz. Tüm işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş gibi sendikaların Türkiye’nin en büyük sendikaları arasında yer aldığını hatırlatan Şimşek, tüm üyelerine teşekkür ederek, “Türkiye yüzyılını emekçilerin yüzyılı yapmak için sendikasız tüm işçileri HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz” çağrısını yineledi.