Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1’inci kat balkonundan düşen 2 yaşındaki Nahla E., yaklaşık 3 metre yükseklikten yere çakıldı. Küçük çocuk, olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Olay, İnegöl Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 1’inci katında balkonda yalnız bulunan Nahla E., aşağıya bakmak isterken dengesini kaybederek düştü.
Hastaneye sevk edildi
Çocuğun ağlama sesini duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.