Nevşehir’in Karacaşar-Çat beldesi yolunda otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 62 yaşındaki Ramazan T. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Karacaşar-Çat Yolunda Meydana Geldi

Kaza, Karacaşar-Çat beldesi yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Otomobilde bulunan 62 yaşındaki yolcu Ramazan T., kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki sürücü ile bir yolcu daha tedavi altına alındı.

İnceleme Başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.