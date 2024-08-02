Bugün, 2 Ağustos 2024 itibarıyla döviz piyasalarında dolar ve euro kurlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Serbest piyasada dolar kuru 33.1709 TL, euro kuru ise 35.8628 TL seviyelerinde seyrediyor. Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor.

Dolar ve Euro kuru gelişmeleri

Dolar kuru, son dönemdeki global ekonomik gelişmelerin etkisiyle 33.1709 TL'den işlem görüyor. Bu yükselişin nedenleri arasında ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve uluslararası ticaret gerilimleri bulunuyor.

Euro ise 35.8628 TL seviyesinde. Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik teşvik paketleri ve Avrupa'daki siyasi belirsizlikler, euro kurunu etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Döviz kurları ve ekonomik etkiler

ABD Doları: Küresel piyasalarda doların güçlü duruşu, TL karşısında değer kazanmasına neden oldu. ABD'deki ekonomik büyüme ve faiz artırımları, dolara olan talebi artırıyor.

Euro: Avrupa ekonomisindeki belirsizlikler ve teşvik paketleri, euronun dalgalı seyrine neden oluyor. Özellikle enerji krizleri ve siyasi gelişmeler euro kurunu etkiliyor.