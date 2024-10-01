İzmir'de 2 Ekim Çarşamba günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BERGAMA / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197929
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197819
Çamiçi
Eğridere ( 8750 Sk. )
BUCA / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197816
Zafer ( 2336. Sk. 2337. Sk. 2338. Sk. 2339. Sk. 2340. Sk. 2342. Sk. 2342/1 Sk. 2346. Sk. 2347. Sk. 2351. Sk. 2352. Sk. 2401 2332. Sk. 2331. Sk. 205/25. Sk. 2302. Sk. 2305. Sk. 2307. Sk. 2308. Sk. 2309. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2316. Sk. 2318. Sk. 2319. Sk. 2320. Sk. 2320/1. Sk. 2322. Sk. 2330. Sk. 2326. Sk. 2325. Sk. 2323. Sk. 2354. Sk. 2355. Sk. 2357. Sk. 2358. Sk. 2360 2360/1. Sk. 2335. Sk. 2361. Sk. 2362. Sk. 2363. Sk. 2359 Sk. 2365. Sk. 2369. Sk. 2370. Sk. 2371. Sk. 2372. Sk. 2373. Sk. Atatürk Cd. Cennet Vadisi GAFFAR OKKAN Gaffar Okkan Sk. Turgut Özal Cd. Çiftlik Sk. 2353 2306 2311 2321 2316 2328 2329 2342 Sk. 2342 2341 2370/1 2333 2334 2401 Sk. 2403 Sk. 2374 2315 2302 2303 )
ÇEŞME / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197976
Boyalık ( 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3237/1. Sk. 3238. Sk. 3239. Sk. 3240. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3248. Sk. 3249. Sk. 3250. Sk. 3252. Sk. 3253. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3424. Sk. 3202. Sk. 3200. Sk. 3199. Sk. 3197. Sk. 3187. Sk. 3203. Sk. 3207. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197979
ÇEŞME / İZMİR
Altınyunus ( 3420. Sk. 3421. Sk. 3423. Sk. 3424. Sk. Salman Apart Yazlık Villaları 3402. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3415. Sk. 3418. Sk. 3419. Sk. 3401. Sk. 3400. Sk. 3215. Sk. )
Boyalık ( 3187. Sk. 3200. Sk. 3240. Sk. 3261. Sk. 3242. Sk. 3260. Sk. 3259. Sk. 3258. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3245. Sk. 3244. Sk. 3243. Sk. 3262. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197486
Uğur Mumcu ( 8790/15 8790/14 8790/9. Sk. )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197489
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8790/1. Sk. 8790/12. Sk. 8790/13. Sk. 8790/5. Sk. 8790/6. Sk. 8790/7. Sk. 8790/8. Sk. 8790/9. Sk. 8790/14 8966. Sk. 8790/16 8965 8790/15 8973. Sk. 8970. Sk. 8969. Sk. 8968. Sk. 8967. Sk. )
Balatçık
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197846
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6793. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6796/3. Sk. 6792/1. Sk. 6792. Sk. 6790. Sk. 6784. Sk. 6783. Sk. )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197849
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6796. Sk. 6795. Sk. 6794/5. Sk. 6794. Sk. 6799. Sk. 6798. Sk. 6797/2. Sk. 6797/1. Sk. 6797. Sk. 6796/1. Sk. )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197850
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6780/1. Sk. 6781. Sk. 6782. Sk. 6780 6784. Sk. 6783. Sk. )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197852
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6793. Sk. 6787. Sk. 6787/1. Sk. 6788. Sk. 6789. Sk. 6790. Sk. 6791. Sk. 6786. Sk. 6782. Sk. )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197855
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık ( 8790. Sk. 8789/2. Sk. 8789/1. Sk. 8789. Sk. 8788. Sk. 8787/4. Sk. 8787. Sk. 1671. Sk. Anadolu Cd. 8909 8801. Sk. 8791. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197912
Maltepe ( 23. Sk. 66. Sk. 35. Sk. Mithatpaşa Cd. 72. Sk. 68. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197945
Gülyaka ( Öğretmen Müşerref Birsesli Parkı İçi Yolu Saim Çıkrıkçı Cd. 2987/1. Sk. 2987. Sk. 2983. Sk. 2979. Sk. 2976. Sk. )
Doğanay ( Ordu Cd. 9106. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197851
Parlak ( ÖREN DERESİ ÇULLU YÜZÜ TARLAİÇİ Parlak Köyü ÇARDAK TEPESİ PARLAK TARLA İÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER OVAİÇİ OVA İÇİ )
Merkez
Tepeboz
Sarpıncık ( Sarpıncık Yolu Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık sarpıncık )
Hasseki ( Tenha Sakıztepe Sitesi İç Yolu Hastayiz Hasseki Yolu Cikmaz yatak küme evler HASSEKİ )
Yayla ( Yaylaköy Yolu YAYLA )
Salman ( Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü DENİZGİREN BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK )
Küçükbahçe ( Küçükbahçe Yolu Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN 8107 )
KARŞIYAKA / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197819
Yamanlar
Sancaklı
KİRAZ / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:30
Kesinti ID : 3197914
Olgunlar ( Avgan Sk. AVGAN )
İğdeli
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197917
KİRAZ / İZMİR
Uzunköy ( Taşlıtarla )
Ovacık ( MERCAN YURDU )
MENEMEN / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197819
Kır
TİRE / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196290
İbni Melek ( SAMİM UZER )
Fatih ( Fahrettin Altay Cd. Mehmet Kursaklı Sk. Millet Cd. Mimar Sinan Cd. Sadık Giz Cd. Turgut Özal Blv. Yahya Kemal Cd. )
4 Eylül ( BURAK BEY )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3196293
TİRE / İZMİR
Atatürk ( İnönü Blv. GÖLET Gençlik Cd. Arzu Sk. FATİH SULTAN MEHMET )
TORBALI / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3198081
Yazıbaşı ( Kumru Sk. Balkan Cd. Pınar Sk. Turna Sk. Zeki Müren Sk. Şirin Sk. Bülbül Sk. Açelya Sk. Deniz Sk. Keklik Sk. Serçe Sk. ATATÜRK )
Planlandı
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3198083
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun
URLA / İZMİR
02Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3197997
M. Fevzi Çakmak ( 4135. Sk. 4190 4153 4112. Sk. 4111. Sk. 4110. Sk. )
Zeytinalanı ( MUSTAFA KEMAL MUAMMER AKSOY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4183. Sk. 4155. Sk. 4150 4148. Sk. 4143. Sk. 4132. Sk. 4130. Sk. 4126/1. Sk. 4126 4124 4105 )