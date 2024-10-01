İzmir'de 2 Ekim Çarşamba günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BERGAMA / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3197929

Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3197819

Çamiçi

Eğridere ( 8750 Sk. )

BUCA / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Kesinti ID : 3197816

Zafer ( 2336. Sk. 2337. Sk. 2338. Sk. 2339. Sk. 2340. Sk. 2342. Sk. 2342/1 Sk. 2346. Sk. 2347. Sk. 2351. Sk. 2352. Sk. 2401 2332. Sk. 2331. Sk. 205/25. Sk. 2302. Sk. 2305. Sk. 2307. Sk. 2308. Sk. 2309. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2316. Sk. 2318. Sk. 2319. Sk. 2320. Sk. 2320/1. Sk. 2322. Sk. 2330. Sk. 2326. Sk. 2325. Sk. 2323. Sk. 2354. Sk. 2355. Sk. 2357. Sk. 2358. Sk. 2360 2360/1. Sk. 2335. Sk. 2361. Sk. 2362. Sk. 2363. Sk. 2359 Sk. 2365. Sk. 2369. Sk. 2370. Sk. 2371. Sk. 2372. Sk. 2373. Sk. Atatürk Cd. Cennet Vadisi GAFFAR OKKAN Gaffar Okkan Sk. Turgut Özal Cd. Çiftlik Sk. 2353 2306 2311 2321 2316 2328 2329 2342 Sk. 2342 2341 2370/1 2333 2334 2401 Sk. 2403 Sk. 2374 2315 2302 2303 )

ÇEŞME / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3197976

Boyalık ( 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3237/1. Sk. 3238. Sk. 3239. Sk. 3240. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3248. Sk. 3249. Sk. 3250. Sk. 3252. Sk. 3253. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3424. Sk. 3202. Sk. 3200. Sk. 3199. Sk. 3197. Sk. 3187. Sk. 3203. Sk. 3207. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3197979

ÇEŞME / İZMİR

Altınyunus ( 3420. Sk. 3421. Sk. 3423. Sk. 3424. Sk. Salman Apart Yazlık Villaları 3402. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3415. Sk. 3418. Sk. 3419. Sk. 3401. Sk. 3400. Sk. 3215. Sk. )

Boyalık ( 3187. Sk. 3200. Sk. 3240. Sk. 3261. Sk. 3242. Sk. 3260. Sk. 3259. Sk. 3258. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3245. Sk. 3244. Sk. 3243. Sk. 3262. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3197486

Uğur Mumcu ( 8790/15 8790/14 8790/9. Sk. )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3197489

ÇİĞLİ / İZMİR

Uğur Mumcu ( 8790/1. Sk. 8790/12. Sk. 8790/13. Sk. 8790/5. Sk. 8790/6. Sk. 8790/7. Sk. 8790/8. Sk. 8790/9. Sk. 8790/14 8966. Sk. 8790/16 8965 8790/15 8973. Sk. 8970. Sk. 8969. Sk. 8968. Sk. 8967. Sk. )

Balatçık

İzmir Çocuk Meclisi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor İzmir Çocuk Meclisi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3197846

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler ( 6793. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6796/3. Sk. 6792/1. Sk. 6792. Sk. 6790. Sk. 6784. Sk. 6783. Sk. )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3197849

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler ( 6796. Sk. 6795. Sk. 6794/5. Sk. 6794. Sk. 6799. Sk. 6798. Sk. 6797/2. Sk. 6797/1. Sk. 6797. Sk. 6796/1. Sk. )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3197850

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler ( 6780/1. Sk. 6781. Sk. 6782. Sk. 6780 6784. Sk. 6783. Sk. )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3197852

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler ( 6793. Sk. 6787. Sk. 6787/1. Sk. 6788. Sk. 6789. Sk. 6790. Sk. 6791. Sk. 6786. Sk. 6782. Sk. )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3197855

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık ( 8790. Sk. 8789/2. Sk. 8789/1. Sk. 8789. Sk. 8788. Sk. 8787/4. Sk. 8787. Sk. 1671. Sk. Anadolu Cd. 8909 8801. Sk. 8791. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3197912

Maltepe ( 23. Sk. 66. Sk. 35. Sk. Mithatpaşa Cd. 72. Sk. 68. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3197945

Gülyaka ( Öğretmen Müşerref Birsesli Parkı İçi Yolu Saim Çıkrıkçı Cd. 2987/1. Sk. 2987. Sk. 2983. Sk. 2979. Sk. 2976. Sk. )

Doğanay ( Ordu Cd. 9106. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3197851

Parlak ( ÖREN DERESİ ÇULLU YÜZÜ TARLAİÇİ Parlak Köyü ÇARDAK TEPESİ PARLAK TARLA İÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER OVAİÇİ OVA İÇİ )

Merkez

Tepeboz

Sarpıncık ( Sarpıncık Yolu Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık sarpıncık )

Hasseki ( Tenha Sakıztepe Sitesi İç Yolu Hastayiz Hasseki Yolu Cikmaz yatak küme evler HASSEKİ )

Yayla ( Yaylaköy Yolu YAYLA )

Salman ( Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü DENİZGİREN BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK )

Küçükbahçe ( Küçükbahçe Yolu Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN 8107 )

KARŞIYAKA / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3197819

Yamanlar

Sancaklı

KİRAZ / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 17:30

Kesinti ID : 3197914

Olgunlar ( Avgan Sk. AVGAN )

İğdeli

Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3197917

KİRAZ / İZMİR

Uzunköy ( Taşlıtarla )

Ovacık ( MERCAN YURDU )

MENEMEN / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3197819

Kır

TİRE / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3196290

İbni Melek ( SAMİM UZER )

Fatih ( Fahrettin Altay Cd. Mehmet Kursaklı Sk. Millet Cd. Mimar Sinan Cd. Sadık Giz Cd. Turgut Özal Blv. Yahya Kemal Cd. )

4 Eylül ( BURAK BEY )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3196293

TİRE / İZMİR

Atatürk ( İnönü Blv. GÖLET Gençlik Cd. Arzu Sk. FATİH SULTAN MEHMET )

TORBALI / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3198081

Yazıbaşı ( Kumru Sk. Balkan Cd. Pınar Sk. Turna Sk. Zeki Müren Sk. Şirin Sk. Bülbül Sk. Açelya Sk. Deniz Sk. Keklik Sk. Serçe Sk. ATATÜRK )

Planlandı

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3198083

TORBALI / İZMİR

Kuşçuburun

URLA / İZMİR

02Ekim 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3197997

M. Fevzi Çakmak ( 4135. Sk. 4190 4153 4112. Sk. 4111. Sk. 4110. Sk. )

Zeytinalanı ( MUSTAFA KEMAL MUAMMER AKSOY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4183. Sk. 4155. Sk. 4150 4148. Sk. 4143. Sk. 4132. Sk. 4130. Sk. 4126/1. Sk. 4126 4124 4105 )

Editör: Engin Keskin