Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi yakınlarında yaşanan çevre felaketi, Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleriyle kendini gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bölgede yaptığı incelemeler sırasında Gediz Nehri'nin durumuna dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Başevirgen, “Gediz şu an can çekişiyor. Nehrin suyu zift gibi siyah akıyor. Bu durum oksijen eksikliğinden kaynaklanan basit bir mesele değil, Gediz ciddi şekilde kirlenmiş durumda” dedi.

"Gediz Simsiyah Akıyor"

Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakamlığı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu belirtti. Başevirgen, yetkililerin balık ölümlerinin sebebini köprü altındaki taşların ve kütüklerin nehrin akışını engellemesine bağladığını hatırlatarak, “Oksijen seviyesi azalabilir, ama Gediz’in durumu çok daha vahim. Şu an nehre baktığınızda suyun simsiyah olduğunu görüyoruz. Gediz resmen can çekişiyor” ifadelerini kullandı.

"Gediz’e Yapılan En Büyük İhanet"

Bölgede incelemelerde bulunan Başevirgen, çevre kirliliği konusunda sorumluların üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. "Gediz’e atık bırakan tüm firmaların faaliyetlerinin incelenmesi gerekiyor. Eğer bu ihmaller devam ederse, bu gelecek nesillere yapılacak en büyük ihanet olacaktır” dedi. Özellikle biyogaz tesislerinden yayılan sıvı gübrenin hem tarımsal arazilere hem de yeraltı sularına büyük zarar verdiğini belirten Başevirgen, bu durumun Gediz Nehri'nin daha da kirlenmesine yol açtığını dile getirdi.

"Gediz Zift Gibi Akıyor"

Başevirgen, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hızlı bir şekilde rapor hazırladığını, ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği numunelerden çıkacak sonucun henüz belli olmadığını ifade etti. “Çevre Şehircilik Müdürlüğü iki gün içinde sonuç açıkladı, fakat bize 10 günden önce rapor verilmeyeceği söylendi. Bu kadar hızlı bir sonucun nasıl çıktığını anlamış değiliz” dedi.

Gediz’in Geleceği Tehlikede

Milletvekili Bekir Başevirgen, Gediz Nehri’nin bölge için büyük bir doğal zenginlik olduğunu ve bu felaketin önüne geçilmezse ileride çok daha ciddi sorunlarla karşılaşılacağını belirtti. “Eğer Gediz’i korumazsak, tarımsal üretimden içme suyuna kadar pek çok alanda büyük tehlikelerle yüzleşeceğiz. Şu an sadece balık ölümleriyle sınırlı kalmayan bir felaketle karşı karşıyayız” diye uyardı.