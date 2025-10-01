AYDEM Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
2 Ekim Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Buharkent
|09:30 – 16:00
|Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mah. tamamı
|Planlı bakım
|Kuşadası
|10:00 – 15:00
|Karaova Mah., Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Menekşe, Orkide, Papatya, Yasemin, Begonya, Sardunya, vb. sokaklar, Grup Evler Sitesi
|Planlı bakım
|Söke
|15:00 – 17:00
|Özbaşı, Çalıköy, Nalbantlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mah. tamamı
|Planlı bakım
|Bozdoğan
|09:00 – 17:00
|Amasya Mah., ASKİ içme suyu trafoları bölgesi
|Planlı bakım
|Nazilli
|10:00 – 13:00
|Ocaklı ve Dallıca Mah., özel trafolu müşteriler
|Planlı bakım
|Efeler (Dalama)
|11:00 – 13:00
|Dalama Yeniköy Bucak Mah.
|Planlı bakım
|Efeler (Merkez)
|11:00 – 13:00
|Adnan Menderes Mah., Yeşilırmak Cd., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı ve çevre sokaklar
|Planlı bakım
|Çine
|10:00 – 15:00
|Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mah. ve özel trafolu müşteriler
|Planlı bakım
|Didim
|10:00 – 14:00
|Efeler Mah., Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd. ve bağlı sokaklar
|Yatırım çalışmaları
|Kuşadası
|09:00 – 14:00
|Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mah. ve özel trafolu aboneler
|Planlı bakım
|Germencik
|09:00 – 15:00
|Merkez mahalleler, Hıdırbeyli Mah.
|Planlı bakım
|Karacasu
|09:00 – 13:00
|Çamköy Mah. tamamı
|Planlı bakım
|Kuyucak
|10:00 – 15:00
|Yukarı Gencellidere Mah. tamamı
|Planlı bakım
|Sultanhisar
|09:00 – 16:00
|Atça Mah., Kavaklar Cd. ve çevresi
|Planlı bakım
|Karpuzlu
|10:00 – 16:00
|Gölcük Kışla Mah.
|Planlı bakım
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.trq