AYDEM Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

2 Ekim Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Buharkent 09:30 – 16:00 Feslek, Gelenbe, Yukarı Gelenbe Mah. tamamı Planlı bakım
Kuşadası 10:00 – 15:00 Karaova Mah., Davutlar Yolu 4. Sk., Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Menekşe, Orkide, Papatya, Yasemin, Begonya, Sardunya, vb. sokaklar, Grup Evler Sitesi Planlı bakım
Söke 15:00 – 17:00 Özbaşı, Çalıköy, Nalbantlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mah. tamamı Planlı bakım
Bozdoğan 09:00 – 17:00 Amasya Mah., ASKİ içme suyu trafoları bölgesi Planlı bakım
Nazilli 10:00 – 13:00 Ocaklı ve Dallıca Mah., özel trafolu müşteriler Planlı bakım
Efeler (Dalama) 11:00 – 13:00 Dalama Yeniköy Bucak Mah. Planlı bakım
Efeler (Merkez) 11:00 – 13:00 Adnan Menderes Mah., Yeşilırmak Cd., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı ve çevre sokaklar Planlı bakım
Çine 10:00 – 15:00 Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mah. ve özel trafolu müşteriler Planlı bakım
Didim 10:00 – 14:00 Efeler Mah., Kalender Cd., Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Cd. ve bağlı sokaklar Yatırım çalışmaları
Kuşadası 09:00 – 14:00 Kirazlı, Yeniköy, Çınar Mah. ve özel trafolu aboneler Planlı bakım
Germencik 09:00 – 15:00 Merkez mahalleler, Hıdırbeyli Mah. Planlı bakım
Karacasu 09:00 – 13:00 Çamköy Mah. tamamı Planlı bakım
Kuyucak 10:00 – 15:00 Yukarı Gencellidere Mah. tamamı Planlı bakım
Sultanhisar 09:00 – 16:00 Atça Mah., Kavaklar Cd. ve çevresi Planlı bakım
Karpuzlu 10:00 – 16:00 Gölcük Kışla Mah. Planlı bakım

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

