AYDEM Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
|İlçe
|Saat Aralığı
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Merkezefendi
|10:00 – 15:00
|Hacıeyüplü, Kayalar Mah., Hacıeyüplü Bulvarı, Akça Cd., bazı sokaklar, Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES
|Planlı bakım
|Denizli Merkez (Merkezefendi)
|10:00 – 15:00
|Şemikler Mah., Çinkaya Bulvarı’nın bir kısmı, Hilal Evler Sitesi ve çevre sokaklar
|Planlı bakım
|Pamukkale
|09:00 – 13:00
|Pelitlibağ Mah., Fevzi Çakmak Bulvarı ve bağlı sokaklar
|Planlı bakım
|Buldan
|09:30 – 15:30
|Yeniçam Mah. tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı trafosu
|Planlı bakım
|Çivril
|09:00 – 15:00
|Koçak Mah. tamamı
|Planlı bakım
|Tavas
|11:00 – 12:00
|Medet Mah. bazı bölgeler
|Planlı bakım
|Acıpayam
|10:00 – 15:00
|Çakır Mah. bir kısmı
|Planlı bakım
|Çameli
|11:00 – 16:00
|Gürsu Mah. tamamı
|Planlı bakım
|Çal
|15:00 – 16:30
|Kaplanlar Mah., Kömrelli Sokak
|Planlı bakım
|Sarayköy
|10:00 – 15:00
|Köprübaşı Mah. tamamı, özel trafolu müşteriler (Mesut Öğün TR, Akça Enerji)
|Planlı bakım
|Serinhisar
|10:00 – 17:00
|Cumhuriyet Mah., özel trafolu müşteriler ve GES tesisleri (Hakan Kimya, BOTAŞ vana, Pamukkale 3 GES, Malaz GES, Alan GES vb.)
|Planlı bakım
|Babadağ
|09:00 – 14:00
|Yeniköy Mah. bir kısmı
|Planlı bakım
|Baklan
|10:00 – 15:00
|Dağal Mah. tamamı
|Planlı bakım
|Bekilli
|10:00 – 15:00
|Bükrüce ve Gömce Mah., 9 adet ÖTM, 1 adet GES (Ahmet Koç GES)
|Planlı bakım
|Beyağaç
|01:00 – 06:00
|İlçe geneli ve bağlı mahalleler
|Planlı bakım
|Çardak
|13:00 – 18:00
|İstiklal ve Bahçelievler Mah. kısmen
|Planlı bakım
|Güney
|10:00 – 12:00
|Aşağıçeşme Mah. ve bağlı sokaklar
|Planlı bakım
|Honaz
|01:00 – 01:30
|İlçe merkezi, Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mah., tünel şantiyeleri
|Planlı bakım
|Kale
|01:00 – 06:00
|İlçe geneli, Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, diğer GES tesisleri
|Planlı bakım
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/