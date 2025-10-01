AYDEM Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

2 Ekim Perşembe günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

2 Ekim’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Saat Aralığı Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Merkezefendi 10:00 – 15:00 Hacıeyüplü, Kayalar Mah., Hacıeyüplü Bulvarı, Akça Cd., bazı sokaklar, Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES Planlı bakım
Denizli Merkez (Merkezefendi) 10:00 – 15:00 Şemikler Mah., Çinkaya Bulvarı’nın bir kısmı, Hilal Evler Sitesi ve çevre sokaklar Planlı bakım
Pamukkale 09:00 – 13:00 Pelitlibağ Mah., Fevzi Çakmak Bulvarı ve bağlı sokaklar Planlı bakım
Buldan 09:30 – 15:30 Yeniçam Mah. tamamı, Yeniçam Köyü Muhtarlığı trafosu Planlı bakım
Çivril 09:00 – 15:00 Koçak Mah. tamamı Planlı bakım
Tavas 11:00 – 12:00 Medet Mah. bazı bölgeler Planlı bakım
Acıpayam 10:00 – 15:00 Çakır Mah. bir kısmı Planlı bakım
Çameli 11:00 – 16:00 Gürsu Mah. tamamı Planlı bakım
Çal 15:00 – 16:30 Kaplanlar Mah., Kömrelli Sokak Planlı bakım
Sarayköy 10:00 – 15:00 Köprübaşı Mah. tamamı, özel trafolu müşteriler (Mesut Öğün TR, Akça Enerji) Planlı bakım
Serinhisar 10:00 – 17:00 Cumhuriyet Mah., özel trafolu müşteriler ve GES tesisleri (Hakan Kimya, BOTAŞ vana, Pamukkale 3 GES, Malaz GES, Alan GES vb.) Planlı bakım
Babadağ 09:00 – 14:00 Yeniköy Mah. bir kısmı Planlı bakım
Baklan 10:00 – 15:00 Dağal Mah. tamamı Planlı bakım
Bekilli 10:00 – 15:00 Bükrüce ve Gömce Mah., 9 adet ÖTM, 1 adet GES (Ahmet Koç GES) Planlı bakım
Beyağaç 01:00 – 06:00 İlçe geneli ve bağlı mahalleler Planlı bakım
Çardak 13:00 – 18:00 İstiklal ve Bahçelievler Mah. kısmen Planlı bakım
Güney 10:00 – 12:00 Aşağıçeşme Mah. ve bağlı sokaklar Planlı bakım
Honaz 01:00 – 01:30 İlçe merkezi, Gürleyik, Emirazizli, Karateke, Ovacık Mah., tünel şantiyeleri Planlı bakım
Kale 01:00 – 06:00 İlçe geneli, Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, diğer GES tesisleri Planlı bakım

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

Manisa'da Yeşim cinayetinde gelişme: 2 polis memuruna dava
Manisa'da Yeşim cinayetinde gelişme: 2 polis memuruna dava
İçeriği Görüntüle

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ