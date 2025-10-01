Çalışmaların gece 01.00 ile 06.30 saatleri arasında yapılacağı ve Aydın’ın tüm ilçelerini kapsayacağı belirtildi.

Kesintinin nedeni

Şirketin açıklamasına göre, Aydın’ın yanı sıra İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş’ın da dahil olduğu toplam 13 ilde altyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu süreçte Aydın’daki Turkcell Superonline kullanıcılarının ses ve internet hizmetlerinde kısa süreli aksamalar yaşaması bekleniyor.

Abonelere uyarı

Turkcell Superonline, kesintilerin kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik planlı çalışmalar kapsamında yapılacağını duyurdu. Çalışmaların, internet trafiğinin en düşük olduğu gece saatlerinde gerçekleştirileceği ve 06.30’a kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Aydınlı abonelerin sabah saatlerinden itibaren hizmetlere normal şekilde erişim sağlaması öngörülürken, şirket kullanıcıların güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşmasını önerdi.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.