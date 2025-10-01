Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 5. kattan çamaşır asarken düşen Neriman Şimşek (33), hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Çamaşır asan kadın dengesini kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yeni Mahalle’deki bir apartmanın 5. katında yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Neriman Şimşek, çamaşır asmak için balkonuna çıktı. Çamaşır astığı sırada dengesini kaybeden Şimşek, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Neriman Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.