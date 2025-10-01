AYDEM Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

2 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ortaca 09:00 12:00 Beşköprü ve Arıkbaşı Mahalleleri: Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sk. ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Bodrum 15:00 19:30 Cevat Şakir Mah.: İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (kısmi), Cafer Paşa Cd. (kısmi), Büyük İskender Cd. (kısmi), Kıbrıs Şehitleri Cd. (kısmi), Saldır Şeyh Cd. (kısmi) ve bağlantılı sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Menteşe 14:00 17:00 Orhaniye Mah. (kısmi), Aşağı Sanayi Bölgesi (tamamı) ve ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez (Menteşe) 14:00 17:00 Zeytin Mah.: Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç Küme Evleri; Dağpınar Mah.: Köyiçi Sk., Alacin Küme Evleri Planlı Elektrik Kesintisi
Fethiye 12:00 16:00 Patlangıç Mah.: Osman Yakalioğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk. ve bağlı sokaklar, MUSKİ içme suyu deposu çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Milas 09:00 17:00 Baharlı, Bahçeköy Mah. geneli; Koru, Akyol, Beçin Mah. (kısmi); Milas-Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu aboneler Planlı Elektrik Kesintisi
Seydikemer 09:00 15:00 Bayırköy Mah. Merkez mevkii Planlı Elektrik Kesintisi
Dalaman 14:00 18:00 Altıntaş Mah.: Şehit Turgut Yılmaz Cd., Şehit Turgut Yılmaz 1, 2, 3, 8 Sk., İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7, 14 Sk., Doğa Park Evleri ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Marmaris 10:00 16:00 Hisarönü Mah. Merkez mevkii geneli Planlı Elektrik Kesintisi
Ula 10:00 16:00 Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. (kısmi) Planlı Elektrik Kesintisi
Yatağan 10:00 16:00 Hacıbayramlar, Haciveliler, Kırıkköy Mahalleleri ve ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi
Kavaklıdere 14:00 17:00 Yeni Mah. Yayla ve Hacigeç Mevkileri Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

