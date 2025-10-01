AYDEM Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
2 Ekim’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ortaca
|09:00
|12:00
|Beşköprü ve Arıkbaşı Mahalleleri: Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sk. ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bodrum
|15:00
|19:30
|Cevat Şakir Mah.: İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (kısmi), Cafer Paşa Cd. (kısmi), Büyük İskender Cd. (kısmi), Kıbrıs Şehitleri Cd. (kısmi), Saldır Şeyh Cd. (kısmi) ve bağlantılı sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menteşe
|14:00
|17:00
|Orhaniye Mah. (kısmi), Aşağı Sanayi Bölgesi (tamamı) ve ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez (Menteşe)
|14:00
|17:00
|Zeytin Mah.: Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç Küme Evleri; Dağpınar Mah.: Köyiçi Sk., Alacin Küme Evleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Fethiye
|12:00
|16:00
|Patlangıç Mah.: Osman Yakalioğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk. ve bağlı sokaklar, MUSKİ içme suyu deposu çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Milas
|09:00
|17:00
|Baharlı, Bahçeköy Mah. geneli; Koru, Akyol, Beçin Mah. (kısmi); Milas-Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seydikemer
|09:00
|15:00
|Bayırköy Mah. Merkez mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dalaman
|14:00
|18:00
|Altıntaş Mah.: Şehit Turgut Yılmaz Cd., Şehit Turgut Yılmaz 1, 2, 3, 8 Sk., İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7, 14 Sk., Doğa Park Evleri ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Marmaris
|10:00
|16:00
|Hisarönü Mah. Merkez mevkii geneli
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ula
|10:00
|16:00
|Şirinköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. (kısmi)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yatağan
|10:00
|16:00
|Hacıbayramlar, Haciveliler, Kırıkköy Mahalleleri ve ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kavaklıdere
|14:00
|17:00
|Yeni Mah. Yayla ve Hacigeç Mevkileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr