GDZ Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
2 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Aliağa
|08:30
|16:30
|Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Balçova
|00:00
|07:00
|Çetin Emeç Mah., Selway AVM
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayındır
|09:00
|17:00
|Demircik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. (belirtilen trafolar tamamı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayraklı
|09:00
|12:00
|Soğukkuyu Mah., 1844 Sokak ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bergama
|16:00
|17:00
|Atatürk Mah., Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Beydağ
|09:00
|12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafolar, tarımsal sulamalar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bornova
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah., Yavuz Cad., 829, 829/2 Sok. ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buca
|09:00
|11:00
|Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cad., Menderes Cad., 157/2, 152/1, 140 Sok. ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çeşme
|09:00
|11:00
|Alaçatı Hurmalı Mevkii, Çeşme otoyol gişeleri, Kutlu Aktaş Barajı, Route35 Restoran ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çiğli
|09:00
|14:00
|Ataşehir Mah., 8216-8219-8221-8211/8 Sok. ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dikili
|09:00
|17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Foça
|09:00
|10:30
|Eski Foça’nın tamamı, tatil köyleri, siteler, askeri lojmanlar ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gaziemir
|09:00
|13:00
|Atıfbey Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Güzelbahçe
|09:00
|17:00
|Atatürk Mah. ve çok sayıda cadde-sokak (Çetin, Kavaklı, Cami, Gönül, Alan, vb.)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karabağlar
|01:00
|01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi Mah., Katip Çelebi Hastanesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karaburun
|13:00
|15:00
|Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent Mevkii, siteler ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karşıyaka
|09:00
|17:00
|Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sok. ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kemalpaşa
|09:00
|15:00
|Yiğitler Mah. ve civarı (Yiğitler Yolu, Menengeç Mevkii, Morsalkım, Yukarı Yiğitler)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kiraz
|12:30
|18:00
|Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Konak
|10:00
|14:00
|Aziziye Mah., 710-729 arası sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menderes
|09:00
|17:00
|Oğlananası Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menemen
|13:30
|15:00
|Yahşelli Mah., 6315-6333 arası sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Narlıdere
|09:00
|16:00
|Güldeste, Yenikale Sok. ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ödemiş
|10:00
|18:00
|Kerpiçlik Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seferihisar
|09:00
|17:00
|Kavakdere Mah., Kavakdere Cad.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selçuk
|09:00
|17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tire
|09:00
|17:00
|Pronen, Sya GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoyol gişeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Torbalı
|09:00
|17:00
|Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cad., 6918-6919, Menekşe, civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Urla
|09:00
|17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı, Zeytinler Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/