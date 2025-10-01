GDZ Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

2 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Aliağa 08:30 16:30 Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat Planlı Elektrik Kesintisi
Balçova 00:00 07:00 Çetin Emeç Mah., Selway AVM Planlı Elektrik Kesintisi
Bayındır 09:00 17:00 Demircik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mah. (belirtilen trafolar tamamı) Planlı Elektrik Kesintisi
Bayraklı 09:00 12:00 Soğukkuyu Mah., 1844 Sokak ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Bergama 16:00 17:00 Atatürk Mah., Gençosman Cad., Bakırçay Koop. civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Beydağ 09:00 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafolar, tarımsal sulamalar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Bornova 09:00 17:00 Atatürk Mah., Yavuz Cad., 829, 829/2 Sok. ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Buca 09:00 11:00 Menderes Mah., Seyfi Demirsoy Cad., Menderes Cad., 157/2, 152/1, 140 Sok. ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Çeşme 09:00 11:00 Alaçatı Hurmalı Mevkii, Çeşme otoyol gişeleri, Kutlu Aktaş Barajı, Route35 Restoran ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mah., 8216-8219-8221-8211/8 Sok. ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Dikili 09:00 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi Planlı Elektrik Kesintisi
Foça 09:00 10:30 Eski Foça’nın tamamı, tatil köyleri, siteler, askeri lojmanlar ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Gaziemir 09:00 13:00 Atıfbey Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Güzelbahçe 09:00 17:00 Atatürk Mah. ve çok sayıda cadde-sokak (Çetin, Kavaklı, Cami, Gönül, Alan, vb.) Planlı Elektrik Kesintisi
Karabağlar 01:00 01:15 Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi Mah., Katip Çelebi Hastanesi Planlı Elektrik Kesintisi
Karaburun 13:00 15:00 Mordoğan-Manal, Körfez, Kamukent Mevkii, siteler ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Karşıyaka 09:00 17:00 Esentepe Mah., 8809/4, 8809/35 Sok. ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Kemalpaşa 09:00 15:00 Yiğitler Mah. ve civarı (Yiğitler Yolu, Menengeç Mevkii, Morsalkım, Yukarı Yiğitler) Planlı Elektrik Kesintisi
Kiraz 12:30 18:00 Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Konak 10:00 14:00 Aziziye Mah., 710-729 arası sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Menderes 09:00 17:00 Oğlananası Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Menemen 13:30 15:00 Yahşelli Mah., 6315-6333 arası sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Narlıdere 09:00 16:00 Güldeste, Yenikale Sok. ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Ödemiş 10:00 18:00 Kerpiçlik Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Seferihisar 09:00 17:00 Kavakdere Mah., Kavakdere Cad. Planlı Elektrik Kesintisi
Selçuk 09:00 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Tire 09:00 17:00 Pronen, Sya GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoyol gişeleri Planlı Elektrik Kesintisi
Torbalı 09:00 17:00 Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cad., 6918-6919, Menekşe, civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Urla 09:00 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytinalanı, Zeytinler Mah. Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

