Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, eylül ayında düzenlediği geniş çaplı kaçakçılık operasyonlarıyla önemli bir başarıya imza attı. Kaçak sigara, makaron, tütün, alkol, cep telefonu, tarihi eser ve silah gibi çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon detayları

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 farklı olayı ortaya çıkardı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak malzemeler şu şekilde:

Makaron: 503 bin 740 adet

Kaçak sigara: 2 bin 338 paket

Puro: 3 bin 469 adet

Tütün: 1 ton 976 kilogram

Kaçak alkol ve etil alkol: 1.866 litre

Kaçak cep telefonu: 23 adet

Muhtelif emtia (cep telefonu aksesuarı vb.): 86 adet

Elektronik sigara: 55 adet

Sigara makinesi ve kompresör: 8 adet

Tarihi eser: 8 adet

Çek, senet, tapu ve evrak: 76 adet

Silah: 4 tabanca ve av tüfeği

Mermi ve fişek: 209 adet

Gözaltılar ve tutuklamalar

Operasyonlarda toplamda 55 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerin açıklamaları

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonların organize suç örgütlerine ve kaçakçılığa karşı ciddi bir darbe olduğunu belirtti. Özellikle makaron ve tütün ürünlerinin büyük miktarlarda ele geçirilmesinin, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin boyutunu ortaya koyduğu ifade edildi.