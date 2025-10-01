Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, eylül ayında düzenlediği geniş çaplı kaçakçılık operasyonlarıyla önemli bir başarıya imza attı. Kaçak sigara, makaron, tütün, alkol, cep telefonu, tarihi eser ve silah gibi çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon detayları
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 farklı olayı ortaya çıkardı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak malzemeler şu şekilde:
-
Makaron: 503 bin 740 adet
-
Kaçak sigara: 2 bin 338 paket
-
Puro: 3 bin 469 adet
-
Tütün: 1 ton 976 kilogram
-
Kaçak alkol ve etil alkol: 1.866 litre
-
Kaçak cep telefonu: 23 adet
-
Muhtelif emtia (cep telefonu aksesuarı vb.): 86 adet
-
Elektronik sigara: 55 adet
-
Sigara makinesi ve kompresör: 8 adet
-
Tarihi eser: 8 adet
-
Çek, senet, tapu ve evrak: 76 adet
-
Silah: 4 tabanca ve av tüfeği
-
Mermi ve fişek: 209 adet
Gözaltılar ve tutuklamalar
Operasyonlarda toplamda 55 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililerin açıklamaları
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonların organize suç örgütlerine ve kaçakçılığa karşı ciddi bir darbe olduğunu belirtti. Özellikle makaron ve tütün ürünlerinin büyük miktarlarda ele geçirilmesinin, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin boyutunu ortaya koyduğu ifade edildi.