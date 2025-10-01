Çalışmaların gece 01.00 ile 06.30 saatleri arasında yapılacağı ve İzmir’in tüm ilçelerini kapsayacağı bildirildi.

Kesintinin nedeni

Turkcell Superonline, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu toplam 13 ilde altyapı iyileştirme çalışması planlandığını duyurdu. Bu kapsamda İzmir’de de bazı kullanıcıların internet ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler yaşayabileceği açıklandı.

Aboneler için uyarı

Şirket, söz konusu çalışmaların abonelere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla yapıldığını ve kesintilerin gece trafiğin en az olduğu saatlerde gerçekleştirileceğini vurguladı. İzmirli kullanıcıların 2 Ekim sabahına kadar internet erişiminde geçici sorunlar yaşayabileceği, ancak çalışmaların 06.30’a kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Turkcell Superonline, abonelerin güncel duyuruları resmi internet sitesi üzerinden takip etmesini önererek, altyapı iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artırılacağını ifade etti.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.