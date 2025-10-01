İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada Selim Yağız (33) bıçaklanarak öldürülmüş, cinayet şüphelisi Batuhan S. (24) ise tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

29 Eylül’de saat 22.00 sıralarında İzmir Karabağlar’ın Devrim Mahallesi 3771/6 Sokak’ta meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştür. Kavgada Batuhan S., Selim Yağız’ı boynundan ve karnından birden fazla bıçak darbesiyle yaralamıştır. Yağız, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, Batuhan S. olay yerinden kaçmıştır. Kavgayı gören çevre sakinleri ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirmiştir.

Polis ekipleri müdahale etti

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Selim Yağız’ın yaşamını yitirdiğini belirlemiştir. Yağız’ın cesedi, polis ve savcılık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştır. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle soruşturmayı derinleştirmiştir.

Şüpheli tutuklandı

Cinayet şüphelisi Batuhan S., aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan sorgulamada, Batuhan S.’nin Selim Yağız ile daha önce de kavga ettiği ve aralarındaki husumetin cinayete zemin hazırladığı öğrenilmiştir. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.