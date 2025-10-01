GDZ Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

2 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ahmetli 09:00 17:00 Bahçecik Mah., Matdere Mah. (kısmi), Ulu Cami Mah. (Necati Çankaya Sulama Grubu), Hasan Ordu, MASKİ İçme Suyu, Soleado GES, baz istasyonu ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Akhisar 09:00 11:00 Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Demirci 09:00 17:00 Mihatpaşa Mah., Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A) Planlı Elektrik Kesintisi
Gölmarmara 09:00 17:00 Yeniköy Mah., Erdem Kervan Özel ve TST TR-40 bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Gördes 09:00 17:00 Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Ummanderesi, Erenler, Atalan, Çomaklıyayla, köy içme suyu, Turkcell/Vodafone tesisleri, özel trafolar, GES Planlı Elektrik Kesintisi
Kırkağaç 09:00 17:00 Halil Çok’a ait TR-1’den TR-11’e kadar tüm özel trafolar, Mustafa Yavuz Özyazıcı Özel TR Planlı Elektrik Kesintisi
Köprübaşı 10:30 13:00 Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Kula 09:00 17:00 Tabakhane Mevkii Planlı Elektrik Kesintisi
Salihli 09:00 17:00 Bahçecik ve Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı Özel TR Planlı Elektrik Kesintisi
Sarıgöl 09:00 10:00 Güneydamları Mah., Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah. tarımsal sulama ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Saruhanlı 09:00 12:00 Cumhuriyet Mah. ve Cengiz Topel Mah. (kısmi) Planlı Elektrik Kesintisi
Şehzadeler 09:00 15:00 Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulamalar Planlı Elektrik Kesintisi
Selendi 10:00 16:00 Yukarı Güllüce Mah. Planlı Elektrik Kesintisi
Soma 17:00 18:00 İnönü Mah.: Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Şehit Polis Halil Taşçı Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. (kısmen), Kamelya Sk., Dumlupınar Sk. Hamidiye Mah.: Vefa Sk., Sahil Sk., Şehit Ömer Hali civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Turgutlu 09:00 17:00 Şehitler Mah.: Necat Niğdeli Özel TR Avşar Mah.: Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel trafoları Albayrak Mah.’deki özel trafolar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Yunusemre 23:00 23:30 Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Turgutlu’da yol sorunlarına çözüm
Turgutlu’da yol sorunlarına çözüm
İçeriği Görüntüle

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ