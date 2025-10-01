GDZ Elektrik, 2 Ekim Perşembe günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
2 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ahmetli
|09:00
|17:00
|Bahçecik Mah., Matdere Mah. (kısmi), Ulu Cami Mah. (Necati Çankaya Sulama Grubu), Hasan Ordu, MASKİ İçme Suyu, Soleado GES, baz istasyonu ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Akhisar
|09:00
|11:00
|Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Alaşehir
|09:00
|17:00
|İstasyon Mah., Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Demirci
|09:00
|17:00
|Mihatpaşa Mah., Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gölmarmara
|09:00
|17:00
|Yeniköy Mah., Erdem Kervan Özel ve TST TR-40 bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gördes
|09:00
|17:00
|Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Ummanderesi, Erenler, Atalan, Çomaklıyayla, köy içme suyu, Turkcell/Vodafone tesisleri, özel trafolar, GES
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kırkağaç
|09:00
|17:00
|Halil Çok’a ait TR-1’den TR-11’e kadar tüm özel trafolar, Mustafa Yavuz Özyazıcı Özel TR
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Köprübaşı
|10:30
|13:00
|Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kula
|09:00
|17:00
|Tabakhane Mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Salihli
|09:00
|17:00
|Bahçecik ve Karaağaç Mah. tamamı, Kurşunlu Vali Konağı Özel TR
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sarıgöl
|09:00
|10:00
|Güneydamları Mah., Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mah. tarımsal sulama ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Saruhanlı
|09:00
|12:00
|Cumhuriyet Mah. ve Cengiz Topel Mah. (kısmi)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Şehzadeler
|09:00
|15:00
|Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulamalar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selendi
|10:00
|16:00
|Yukarı Güllüce Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Soma
|17:00
|18:00
|İnönü Mah.: Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd., Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Şehit Polis Halil Taşçı Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. (kısmen), Kamelya Sk., Dumlupınar Sk. Hamidiye Mah.: Vefa Sk., Sahil Sk., Şehit Ömer Hali civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Turgutlu
|09:00
|17:00
|Şehitler Mah.: Necat Niğdeli Özel TR Avşar Mah.: Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel trafoları Albayrak Mah.’deki özel trafolar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yunusemre
|23:00
|23:30
|Muradiye, Karaali, Karaorman Mah., Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 2 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr