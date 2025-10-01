Türkiye’nin yerli uçan arabası AirCar, ön sipariş sürecine başladı. AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen iki kişilik araçtan 100 adet, 2027 yılında teslim edilecek. Yüzde 100 elektrikli olan AirCar, 80 kilometre menzile ve saatte 130 kilometre maksimum uçuş hızına sahip olacak.

AirCar’ın özellikleri

Bilişim Vadisi’nde 2020 yılından beri geliştirilen AirCar, ilk insanlı uçuş testini Mayıs ayında başarıyla tamamladı. AirCar’ın teknik detayları şöyle:

Yolcu kapasitesi: 2 kişi

Menzil: 80 km

Maksimum uçuş hızı: 130 km/saat

Taşıma kapasitesi: 250 kg

Şarj süresi: 15 dakika hızlı şarj

Yüzde 100 elektrikli

Yerlilik oranı: %85

Renk seçenekleri: Beyaz, kırmızı, gri, mavi, siyah

Yükseklik kapasitesi: 10.000 feet (yaklaşık 3.048 metre)

Kategori: Hafif spor uçak (LSA)

Garanti: 2 yıl veya 500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse)

Ön sipariş ve fiyatlandırma

AirCar’ın ön sipariş fiyatı 99 bin dolar olarak açıklandı (vergiler ve varış yeri ücretleri hariç). İlk 1000 sipariş için ücretsiz LSA pilot lisans eğitimi sunulacak.

Ön sipariş için: 250 dolar ön ödeme

Teslimat tarihi: 2027

İlk teslim edilecek araç sayısı: 100 adet

Temel paket özellikleri: Arıza durumunda otomatik açılan balistik paraşüt, kaza önleme sistemi, 400V şarj cihazı

Şirketten açıklama

AirCar Kurucusu ve CEO’su Eray Altunbozar, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

“AirCar’ı ön satışa açtık. İlk rezervasyon yapıldı. Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. Şimdi hedefimiz 2027 yılına teslimleri gerçekleştirmek.”