Çalışmaların gece 01.00 ile 06.30 saatleri arasında yapılacağı ve kentin tüm ilçelerini kapsayacağı bildirildi.

Kesintinin nedeni

Şirket, Uşak’ın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 13 ilde eş zamanlı altyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kapsamda Uşak’taki abonelerin gece boyunca internet ve ses hizmetlerinde kısa süreli aksamalar yaşayabileceği belirtildi.

Abonelere uyarı

Turkcell Superonline, çalışmaların abonelere daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için yapıldığını, bu nedenle kesintilerin internet kullanımının en az olduğu gece saatlerine planlandığını açıkladı. Çalışmaların 06.30’a kadar tamamlanmasının hedeflendiği, sabah saatlerinden itibaren kullanıcıların hizmetlere sorunsuz erişim sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Şirket, Uşaklı abonelerin güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini hatırlatarak, altyapı iyileştirme çalışmalarının ardından hizmet kalitesinde artış sağlanacağını vurguladı.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.