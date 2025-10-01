Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'ndan 3’ü Türk 11 kişinin, Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından tahliye edildiğini duyurdu.

3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 11 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Bakanlık, tahliye edilen kişilerin güvenli bir şekilde karaya ulaştığını ifade etti.

Açıklamada, bu tahliyenin, Gazze'ye yönelik insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na yapılan müdahalelerin ardından gerçekleştirilen bir operasyon olduğunu kaydedildi. Yardım talebinde bulunan 11 kişi, Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından başarılı bir şekilde tahliye edilmiştir.