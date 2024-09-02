İzmir'de 2 Eylül Pazartesi günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uzunburun ( Uzunburun 9 Uzunburun Cumhuriyet UZUNBURUN 8 UZUNBURUN 5 )

Demirtaş ( Çandarlı Dikili Yolu )

Esentepe ( İSMET İNÖNÜ Edip Cansever Sk. 4. Sk. 7. Sk. 8. Sk. Cumhuriyet Cd. ESENTEPE VATAN Çandarlı Yolu Cd. ESENTEPE ATATÜRK )

Katıralanı ( KATIRALANI 2 KATIRALANI 2/2 ATATÜRK CAD. Katıralanı Köyü Katıralanı Köyü İç Yolu Katıralanı 1 Katıralanı 3 Katıralanı 3/1 Katıralanı 4 KATIRALANI 4/1 )

Merdivenli

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme evleri )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( 156 74 AYIBALIĞI 39 37 35 MUSTAFA KEMAL 33 421 332 330 331 329 1 466 465 426 427 424 149 KAZIM KARABEKİR 164 294 335 257 118 372 367 380 18 520 432 266 383 354 Çatalkaya Küme Evler BEYLİKBAĞI 20 MORDOĞAN KÖYÜ 206 402 KÖRFEZ 525 356 161 160 ÇATALKAYA )

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( 555 )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:30 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mehmet Akif Ersoy ( 173. Sk. 179. Sk. 182. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. Öğretmen Tahir Tunca Cd. Meseretçioğlu Cd. Kirazlı Cd. 189. Sk. 197. Sk. 196/1. Sk. 196. Sk. 195. Sk. 191. Sk. 190. Sk. Sevgi Park İçi Yolu )

Saat : 13:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mehmet Akif Ersoy ( 166. Sk. 167. Sk. 174. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 172. Sk. 173. Sk. Öğretmen Tahir Tunca Cd. 152. Sk. 161. Sk. 163. Sk. 164. Sk. )

Güzelbahçe’ye kreş ve aşevi geliyor! Güzelbahçe’ye kreş ve aşevi geliyor!

Saat : 13:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mehmet Akif Ersoy ( 192. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 197. Sk. Harıldak Kirazlı Cd. Meseretçioğlu Cd. 170. Sk. 170/1. Sk. 171. Sk. 189. Sk. 190. Sk. 193. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaman ( KARAMAN )

Yağlar ( Yaglar Koyu İç Yolu )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Can Yücel Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( İrfan Boyuer Sk. Cumhuriyet Blv. Ali Çetinkaya Blv. )

Kültür ( Talatpaşa Blv. Ali Çetinkaya )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Atatürk Cd. )

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( Mustafa Münir Birsel Sk. Kızılay Cd. Cumhuriyet Blv. 1375. Sk. Şevket Özçelik Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Umurbey ( Atatürk Cd. )

Alsancak ( 1475. Sk. 1474. Sk. 1472. Sk. 1471. Sk. 1460. Sk. 1456. Sk. )

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Talatpaşa Blv. )

Kültür ( Şair Eşref Blv. 1434. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüldür İnönü ( TEYFİK YILMAZ CD DR. ENVER BOZYAKALI 6116 Yakamoz Cd. TEYFİK YILMAZ Mavi Kent Sitesi Hakkı Efendi Cd. Barış Cd. 6114 Baraj Cd. 6159 6157. Sk. 6155. Sk. 6030. Sk. 6153 sk 6112 sk 6145 )

Gümüldür Fevzi Çakmak ( GÜMÜLDÜR İZMİR 6239. Sk. 237. Sk. )

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüldür İnönü ( 6092 Seydi Ali Reis Sk. Sanayi Sitesi İç Yolu MİMAR SİNAN MERYEM ANA Barış Cd. 99. Sk. 6097 6095. Sk. 6127. Sk. 6125. Sk. 6123 6115. Sk. 6109. Sk. 6105. Sk. 6103. Sk. 6085. Sk. 6082. Sk. 6080. Sk. 6078. Sk. 6074. Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Camikebir ( 84/15. Sk. 84/17. Sk. 84/18. Sk. 84/5. Sk. 84/7 Sk. 54/16 84. Sk. 84/10 Sk. 84/14. Sk. İZMİR Göksüzler Cd. 84/6. Sk. )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Editör: Engin Keskin