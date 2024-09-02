İzmir'de 2 Eylül Pazartesi günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzunburun ( Uzunburun 9 Uzunburun Cumhuriyet UZUNBURUN 8 UZUNBURUN 5 )
Demirtaş ( Çandarlı Dikili Yolu )
Esentepe ( İSMET İNÖNÜ Edip Cansever Sk. 4. Sk. 7. Sk. 8. Sk. Cumhuriyet Cd. ESENTEPE VATAN Çandarlı Yolu Cd. ESENTEPE ATATÜRK )
Katıralanı ( KATIRALANI 2 KATIRALANI 2/2 ATATÜRK CAD. Katıralanı Köyü Katıralanı Köyü İç Yolu Katıralanı 1 Katıralanı 3 Katıralanı 3/1 Katıralanı 4 KATIRALANI 4/1 )
Merdivenli
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme evleri )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 156 74 AYIBALIĞI 39 37 35 MUSTAFA KEMAL 33 421 332 330 331 329 1 466 465 426 427 424 149 KAZIM KARABEKİR 164 294 335 257 118 372 367 380 18 520 432 266 383 354 Çatalkaya Küme Evler BEYLİKBAĞI 20 MORDOĞAN KÖYÜ 206 402 KÖRFEZ 525 356 161 160 ÇATALKAYA )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 555 )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy ( 173. Sk. 179. Sk. 182. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. Öğretmen Tahir Tunca Cd. Meseretçioğlu Cd. Kirazlı Cd. 189. Sk. 197. Sk. 196/1. Sk. 196. Sk. 195. Sk. 191. Sk. 190. Sk. Sevgi Park İçi Yolu )
Saat : 13:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy ( 166. Sk. 167. Sk. 174. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 172. Sk. 173. Sk. Öğretmen Tahir Tunca Cd. 152. Sk. 161. Sk. 163. Sk. 164. Sk. )
Saat : 13:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy ( 192. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 197. Sk. Harıldak Kirazlı Cd. Meseretçioğlu Cd. 170. Sk. 170/1. Sk. 171. Sk. 189. Sk. 190. Sk. 193. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( KARAMAN )
Yağlar ( Yaglar Koyu İç Yolu )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Can Yücel Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( İrfan Boyuer Sk. Cumhuriyet Blv. Ali Çetinkaya Blv. )
Kültür ( Talatpaşa Blv. Ali Çetinkaya )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Atatürk Cd. )
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Mustafa Münir Birsel Sk. Kızılay Cd. Cumhuriyet Blv. 1375. Sk. Şevket Özçelik Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurbey ( Atatürk Cd. )
Alsancak ( 1475. Sk. 1474. Sk. 1472. Sk. 1471. Sk. 1460. Sk. 1456. Sk. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Talatpaşa Blv. )
Kültür ( Şair Eşref Blv. 1434. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüldür İnönü ( TEYFİK YILMAZ CD DR. ENVER BOZYAKALI 6116 Yakamoz Cd. TEYFİK YILMAZ Mavi Kent Sitesi Hakkı Efendi Cd. Barış Cd. 6114 Baraj Cd. 6159 6157. Sk. 6155. Sk. 6030. Sk. 6153 sk 6112 sk 6145 )
Gümüldür Fevzi Çakmak ( GÜMÜLDÜR İZMİR 6239. Sk. 237. Sk. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüldür İnönü ( 6092 Seydi Ali Reis Sk. Sanayi Sitesi İç Yolu MİMAR SİNAN MERYEM ANA Barış Cd. 99. Sk. 6097 6095. Sk. 6127. Sk. 6125. Sk. 6123 6115. Sk. 6109. Sk. 6105. Sk. 6103. Sk. 6085. Sk. 6082. Sk. 6080. Sk. 6078. Sk. 6074. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camikebir ( 84/15. Sk. 84/17. Sk. 84/18. Sk. 84/5. Sk. 84/7 Sk. 54/16 84. Sk. 84/10 Sk. 84/14. Sk. İZMİR Göksüzler Cd. 84/6. Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )