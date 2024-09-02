2 Eylül’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:

Saat 10.00: Atıcılık – Murat Oğuz – Muharrem Korhan Yamaç – Murat Oğuz – Karışık p3 25 metre havalı tabanca eleme

Saat 10.00: Okçuluk – Nil Mısır – Bahattin Hekimoğlu – W1 karışık takım

Saat 11.13: Yüzme – Umut Ünlü – Erkekler s3 50 metre serbest eleme

Saat 13.00: Tekerlekli sandalye tenis – Ahmet Kaplan – Tek erkekler quad çeyrek final

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Saat 13.20: Triatlon – Uğurcan Özer – Erkekler pts5

Saat 18.45: Masa tenisi – Nesim Turan – Maximiliano Rodriguez (Şili) – Tek erkekler ms4 son 16 turu

Saat 19.30: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Isau Ogunkunle (Nijerya) – Tek erkekler ms4 son 16 turu

Saat 19.30: Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Natalia Partyka (Polonya) – Tek kadınlar ws10 çeyrek final

Saat 19.30: B1 futbol – Türkiye – Çin – A grubu karşılaşması

Saat 21.20: Atletizm – Aysel Önder – Kadınlar t12 400 metre eleme

2 Eylül Paralimpik 1

2 Eylül paralimpik 2

Editör: Engin Keskin