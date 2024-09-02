2 Eylül’de Türkiye’nin paralimpik oyunları programı şöyle:
Saat 10.00: Atıcılık – Murat Oğuz – Muharrem Korhan Yamaç – Murat Oğuz – Karışık p3 25 metre havalı tabanca eleme
Saat 10.00: Okçuluk – Nil Mısır – Bahattin Hekimoğlu – W1 karışık takım
Saat 11.13: Yüzme – Umut Ünlü – Erkekler s3 50 metre serbest eleme
Saat 13.00: Tekerlekli sandalye tenis – Ahmet Kaplan – Tek erkekler quad çeyrek final
Saat 13.20: Triatlon – Uğurcan Özer – Erkekler pts5
Saat 18.45: Masa tenisi – Nesim Turan – Maximiliano Rodriguez (Şili) – Tek erkekler ms4 son 16 turu
Saat 19.30: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Isau Ogunkunle (Nijerya) – Tek erkekler ms4 son 16 turu
Saat 19.30: Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Natalia Partyka (Polonya) – Tek kadınlar ws10 çeyrek final
Saat 19.30: B1 futbol – Türkiye – Çin – A grubu karşılaşması
Saat 21.20: Atletizm – Aysel Önder – Kadınlar t12 400 metre eleme