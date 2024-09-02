Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte 2 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:
Didim'de elektrik kesintisi
Kesinti ID: 3079221
Saat: 09:30 - 15:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölge: Didim, Ak-Yeniköy Mahallesi
Çalışmalar kapsamında, Aşkabat Caddesi ve Türkmen Caddesi üzerinde bulunan çeşitli sokaklarda (1088, 1091, 1090, 1933, 1835, 8104, 1920, 1834, 1161, 7299, 1101, 1100, 1096, 1095, 1092. Sokaklar) elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Söke’de elektrik kesintisi
Kesinti ID: 3081391
Saat: 10:00 - 12:00
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölge: Söke, Bağarası Mahallesi
Adnan Menderes Caddesi, Fatih Caddesi, Atatürk Caddesi, ve çevresindeki birçok sokakta (87, 39, 19, 15, 49, 48, 63, 62, 45, 96, 65, 46, 6, 14, 12, 10, 95, 98, 17, 78, 79, 82, 55, 80, 76, 33, 25, 23, 18, 16, 59, 94, 43, 13, 54, 91, 58, 60, 50, 3, 52, 29, 64, 53, 107, 32, 70, 31, 74, 104, 71, 24, 69, 26, 51, 7, 30, 103, 86, 9, 8, 61, 67, Yasemin, 44, 85, 83, 4, 56, 72, 89, 90, Gül, 57, 68, 101, 102, 105, 108, 109, 110, 111, 5, 11, 81, 84, 88, 92, 97, 99, Festival, Nergis, Zambak, Çiçek, Şehit Oğuz Arslan, Hürriyet, 41, Küme Evleri, 42, Küme Evleri, 66, Küme Evleri, 75, Çalışlı, 106, 77, 100, 112. Sokaklar) elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)
Kesinti ID: 3081645
Saat: 08:30 - 10:00
Durum: Başladı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölge: Nazilli, Zafer Mahallesi
22. Sokak, 89. Sokak, Sağlık Caddesi ve Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı çevresinde elektrik kesintisi başladı.
Kesinti ID: 3081646
Saat: 10:00 - 11:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölge: Nazilli, Yeni Mahalle
68. Sokak, 28. Sokak, 251. Sokak, 22. Sokak, 171. Sokak, 161. Sokak, 151/1. Sokak ve 151. Sokak civarında elektrik kesintisi planlanıyor.
Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)
Kesinti ID: 3081647
Saat: 12:00 - 13:30
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenen Bölge: Nazilli, Yeni Mahalle
177. Sokak, 502/2. Sokak, 502/1. Sokak, 502. Sokak ve 177/1. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.