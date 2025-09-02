İZBAN, 2 Eylül 2025 Salı günü sabah erken saatlerden geceye kadar düzenli tren seferleriyle hizmet verecek. İşte duraklar ve saatler:

2 Eylül Salı günü İZBAN sefer saatleri ve duraklar

İzmir’in kuzey-güney hattını kapsayan İZBAN, 2 Eylül 2025 Salı günü için güncellenmiş tren sefer saatlerini duyurdu. Aliağa ile Selçuk arasında hizmet veren İZBAN banliyö hattı, özellikle işe ve okula gidiş-geliş saatlerinde sıklaştırılmış seferlerle çalışacak.

İZBAN, TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında işletiliyor ve Aliağa – Menemen – Karşıyaka – Alsancak – Adnan Menderes Havalimanı – Selçuk hattında faaliyet gösteriyor.

Hattın öne çıkan durakları

Kuzey Hattı: Aliağa, Biçerova, Menemen, Egekent, Ulukent, Çiğli

Güney Hattı: Şirinyer, Kemer, Gaziemir, Havalimanı, Cumaovası, Tepeköy, Selçuk

Sefer sıklıkları

Hafta İçi:

Yoğun Saatlerde (06:00 – 09:00 / 16:00 – 20:00): Her 10 dakikada bir

Normal Saatlerde (09:00 – 16:00): Her 15 dakikada bir

Gece Saatleri (20:00 – 00:20): Her 20 dakikada bir

Günde karşılıklı 6 sefer yapılmaktadır.

İlk tren: 06:00 (Selçuk yönüne), son tren: 21:30

Havalimanı ulaşımı nasıl oluyor? İZBAN hattı üzerinden Adnan Menderes Havalimanı’na doğrudan erişim sağlanıyor. Alsancak ve Karşıyaka yönünden gelen yolcular, Halkapınar veya Hilal istasyonlarında aktarma yaparak havalimanına ulaşabilir.

İZBAN sefer saatleri nereden takip edilir?

Anlık tren saatleri, durak bilgileri ve tahmini varış süreleri için İZBAN Resmi Web Sitesi izban.com.tr ya da mobil uygulamalar üzerinden bilgilere ulaşabilirsiniz.