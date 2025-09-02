Çiğli Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı’da yeniden çöp dökümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin istediği iddiası gündeme geldi. Tartışmalı iddia hem AK Partili hem de CHP’li meclis üyelerinden tepki aldı.

İddia mecliste gündeme geldi

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Meclis Üyesi Mürşit Avcı, Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı’da yeni bir alan belirleyerek bakanlıktan çöp dökümü için izin istediği duyumlarını paylaştı. Avcı, “Harmandalı artık halk sağlığını tehdit ediyor. Eğer birlik olmazsak ikinci kez Harmandalı’ya çöp döktüren meclis olarak tarihe geçeceğiz” dedi.

Başkan Vekili Özer: “Bilgimiz yok”

Toplantıyı yöneten Çiğli Belediye Başkan Vekili Rıfat Özer, iddialarla ilgili bilgisinin olmadığını belirtti. Özer, “Büyükşehir’in böyle bir girişimi varsa Meclis gündemine gelir, biz de sizlere aktarırız” diye konuştu.

CHP’li Baytaş: “Çöp denince ilk akla Çiğli gelmesin”

CHP’li Meclis Üyesi Düzgün Baytaş, Harmandalı bölgesinde yaşayan bir vatandaş olarak sorunların altını çizdi. Baytaş, “Koku, sinek, yangın, imar değer kayıpları, doğal alanların bozulması gibi sonuçları yaşıyoruz. Çiğli’nin sürekli çöp sorunuyla anılmasını istemiyoruz” dedi.

AK Parti’den kaygı açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner ise, “Konu yeniden Çiğli’ye döner mi diye endişeliyiz. Yeni bertaraf tesisinin mutlaka Çiğli dışında olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.