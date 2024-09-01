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Gediz Elektrik, kesintiler sırasında yaşanabilecek aksaklıklar için vatandaşlardan özür diler ve kesintilerin ardından hizmetlerin normale döneceğini belirtir.

Soma : Kesinti 09:00 - 15:00 saatleri arasında yapılacak. Pirahmet bölgesindeki Pirahmet Sk., Pirahmet Köyü İç Yolu ve Pirahmet Köyü Yolu gibi yerler etkilenecek.

Alaşehir : Elektrik kesintisi 09:00 - 16:00 saatleri arasında olacak. Tepeköy ve Kavaklıdere bölgelerindeki Tepeköy Sokak, Tepeköy Yolu, 5 Eylül Sokak, Hazren Sokak, Karsıyaka Sokak, Kurtuluş Cad., Nergiz Sokak, Selanik Sokak, Yıldız Sokak, Zafer Sokak, İlim Sokak ve Kavaklıdere Köyü Yolu gibi yerler etkilenecek.

Ahmetli : Elektrik kesintisi 09:00 - 12:00 saatleri arasında yapılacak. Kesintiden, Ulu Cami, Hamam Çk., Hisar Sk., Karabiber Sk., Kumpanya Sk., Lale Sk., Çetin Emeç Sk., Ülkü Sk., Şen Sk., Akasya Sk., ve Hamam Sk. gibi bölgeler etkilenecek.

Gediz Elektrik , 2 Eylül Pazartesi günü Manisa 'nın Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Şehzadeler ve Soma ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. İşte detaylar:

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