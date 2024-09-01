Manisa'da 2 Eylül Pazartesi günü planlı veya bölgesel çaplı herhangi bir su kesintisi yapılmayacak. Şehir genelinde su hizmetleri kesintisiz olarak devam edecek ve vatandaşların su ihtiyaçları karşılanacak.

Ancak, şehir genelinde bazı bölgelerde yaşanabilecek kısmi su kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 185 Çözmer Merkezi'ni arayarak detaylı bilgi edinebilirler. Bu merkez, su kesintileri ile ilgili güncel bilgilere ulaşmanıza ve gerekli yardım hizmetlerini almanıza olanak tanıyacaktır.

İlgili merkezden alınacak bilgiler doğrultusunda, olası su kesintileri hakkında önceden bilgilendirilerek, gerekli önlemleri almanız sağlanacaktır. Bu nedenle, özellikle su ihtiyaçlarınızın kesintisiz devam etmesini planlıyorsanız, Çözmer Merkezi ile iletişime geçmek önemlidir.

Su kesintileri ile ilgili daha fazla bilgi ve güncellemeler için 185 Çözmer Merkezi'ne başvurabilir ve yaşanabilecek durumlar hakkında en doğru bilgiyi edinebilirsiniz. Manisa’da su hizmetlerinin aksamaması için yetkililer, gerekli tedbirleri almakta ve suyun sürekli akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.