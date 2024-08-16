Operasyon sonucunda, elebaşılığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı suç örgütü ve 12 şüpheli yakalandı.

Türkiye'nin suçla mücadelesi devam ederken, emniyet güçleri toplumun güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı operasyonlara imza atıyor. İçişleri Bakanlığı, bu önemli operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Organize suç örgütü çökertildi

Bursa ve İstanbul'da yapılan “KUYU-18” operasyonlarında, elebaşı Sadettin Pahsa'nın liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucunda, örgütün 12 üyesi gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün suç faaliyetleri detaylı olarak belgelendi. Şüphelilerin:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları,

Haraç vermeyen iş insanlarına şiddet uyguladıkları,

İşyerlerini kurşunladıkları,

Sözde mahkemeler kurarak alacak verecek işlerine müdahil oldukları,

Yağma yoluyla taşınmaz mülkleri ele geçirdikleri tespit edildi.

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucunda, çeşitli suç unsurları ele geçirildi:

12 adet ruhsatsız tabanca,

7 adet ruhsatsız tüfek,

Çok sayıda fişek.

İçişleri Bakanlığı, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederek, “Suçta kibirlenenler ve halkımızın huzurunu kaçıran suç örgütleri kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun, organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız” mesajını verdi.