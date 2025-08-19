Ege Mahallesi’nde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle 2 kadın ile 1 erkek arasında yol ortasında kavga çıktı. Taraflar, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden birbirlerine saldırdı. Olayın görüntüleri vatandaş kameralarına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

Taraflar birbirine karşılık verdi

Görüntülere göre, genç yaşta bir otomobil sürücüsü kadın ile orta yaşlı iki kadın, yanlarına çağırdıkları bir erkeği tartaklamaya başladı. Erkek şahıs kendisine yapılan saldırıya karşılık verdi. Bu sırada otomobil sürücüsü kadın, erkeğin elini otomobil kapısına sıkıştırdı.

Kimse müdahale etmedi

Uzun süre devam eden kavga sırasında çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavga anları, geriye sadece kameraya yansıyan görüntüler olarak kaldı.

Olay sonrası değerlendirme

Polis ekipleri olayla ilgili herhangi bir şikayet bulunmadığını ve tarafların kendi aralarında çözdüklerini kaydetti. Kavga sırasında alınan görüntüler, mahallede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.