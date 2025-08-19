İngiltere’de son aylarda sivrisineklerin taşıdığı chikungunya virüsüne yakalananların sayısında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. UKHSA’nın yayımladığı rapora göre, 2025’in ilk altı ayında 73 vaka tespit edildi. Bu sayı, 2024’ün aynı döneminde kayıtlara geçen 27 vakanın iki katından fazla.

Seyahat Kaynaklı Vakalar

Yetkililer, virüsün tamamıyla yurt dışı seyahatleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Vakaların çoğu Hindistan, Sri Lanka ve Morityus’a yapılan seyahatlerden sonra ortaya çıktı. İngiltere’de chikungunya virüsünü taşıyan sivrisinek türlerinin bulunmaması nedeniyle ülkede yerel bulaş riskinin olmadığı ifade edildi.

Uzun Süren Belirtiler

Chikungunya’nın ölüm oranı düşük olsa da bazı hastalarda etkilerinin yıllarca sürebileceğine dikkat çekildi. Özellikle şiddetli eklem ağrıları, hastaların yaşam kalitesini uzun vadede olumsuz etkileyebiliyor.

Yolculara Uyarı: Önlem Şart

UKHSA, uluslararası seyahat planı yapan vatandaşlara sivrisinek ısırıklarına karşı korunmaları yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca, riskli bölgelere seyahat edecekler için chikungunya aşısının gündeme alınabileceği kaydedildi. Ajans, yolcuların seyahat öncesi güncel sağlık tavsiyelerini mutlaka kontrol etmesi gerektiğinin altını çizdi.