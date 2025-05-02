2 Mayıs Cuma günü Denizli ve tüm ilçelerinde güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları belli oldu. İşte ilçe ilçe akaryakıt fiyatları…

2 Mayıs 2025 Cuma günü Denizli'de akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzin, motorin ve otogaz fiyatları il genelinde sabit kalırken, tüm ilçelerde litre fiyatları eşit seviyede seyretti. İşte Denizli merkez ve ilçelerinde güncel fiyat listesi...

Denizli güncel akaryakıt fiyatları - 2 Mayıs 2025

V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel ve PO/gaz otogaz fiyatları

İlçe Benzin (V/Max 95) Motorin (V/Max Diesel) Otogaz (PO/gaz) Acıpayam 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Babadağ 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Baklan 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Bekilli 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Beyağaç 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Bozkurt 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Buldan 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Çal 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Çameli 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Çardak 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Çivril 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Denizli Merkez 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Güney 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Honaz 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Kale 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Merkezefendi 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Pamukkale 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Sarayköy 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Serinhisar 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT Tavas 46.51 TL/LT 46.90 TL/LT 27.16 TL/LT