2 Mayıs Cuma günü Denizli ve tüm ilçelerinde güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları belli oldu. İşte ilçe ilçe akaryakıt fiyatları…
2 Mayıs 2025 Cuma günü Denizli'de akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzin, motorin ve otogaz fiyatları il genelinde sabit kalırken, tüm ilçelerde litre fiyatları eşit seviyede seyretti. İşte Denizli merkez ve ilçelerinde güncel fiyat listesi...
Denizli güncel akaryakıt fiyatları - 2 Mayıs 2025
V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel ve PO/gaz otogaz fiyatları
|İlçe
|Benzin (V/Max 95)
|Motorin (V/Max Diesel)
|Otogaz (PO/gaz)
|Acıpayam
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Babadağ
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Baklan
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Bekilli
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Beyağaç
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Bozkurt
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Buldan
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Çal
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Çameli
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Çardak
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Çivril
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Denizli Merkez
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Güney
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Honaz
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Kale
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Merkezefendi
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Pamukkale
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Sarayköy
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Serinhisar
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
|Tavas
|46.51 TL/LT
|46.90 TL/LT
|27.16 TL/LT
Kaynak: HABER MERKEZİ