İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi, 10-11 Mayıs tarihlerinde yine çilek kokacak. Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Emiralem Çilek Festivali için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Belediye ekipleri festival alanındaki düzenlemeleri tamamlarken, bölge çiftçileri de sezonun en taze çileklerini sergilemeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 700 bin kişi ziyaret etti

Türkiye’nin en yoğun katılımlı yöresel festivallerinden biri olarak öne çıkan organizasyon, geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu yıl da yine yoğun ilgi bekleniyor.

Etkinlikler, yöresel tatlar ve aile eğlencesi

Festival kapsamında sadece çilek değil; yöresel ürünler, el emeği stantlar ve farklı lezzetler de ziyaretçilere sunulacak. Özellikle çocuklara yönelik yüz boyama etkinlikleri, yarışmalar ve sürpriz eğlence programları da festivalde yer alacak.

Başkan Pehlivan: "Lezzeti merkezinde tadın"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivale ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Festivalimiz her yıl yoğun talep görüyor. Menemen’imizin bereketli topraklarından adeta birbirinden güzel tarım ürünleri fışkırıyor. Doğanın bize sunduğu bu muhteşem nimetler, Türkiye’nin her yerine gönderildiği gibi farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Dolayısıyla lezzeti tüm dünya tarafından kabul edilen çileğimizi, tam da merkezi olan Emiralem’de birbirinden keyifli etkinliklerle tatmak isteyen, çilekli farklı ürünleri de yerinde görmek isteyen herkesi, 10-11 Mayıs tarihlerinde Emiralem’e bekliyoruz."