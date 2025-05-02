2 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları sabit kaldı. İşte ilçe ilçe güncel akaryakıt fiyatları…
2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla İzmir genelinde akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. İzmir il merkezi ile tüm ilçelerde benzin, motorin ve otogaz fiyatları sabit kaldı. Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi oranları gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşte İzmir ve tüm ilçelerinde güncel litre fiyatları:
Güncel İzmir akaryakıt fiyatları (2 Mayıs 2025)
V/Max Kurşunsuz 95 Benzin: 46,15 TL/LT
V/Max Diesel (Motorin): 46,54 TL/LT
PO/gaz Otogaz (LPG): 27,24 TL/LT
İlçelere göre akaryakıt fiyatları
|İlçe
|Kurşunsuz 95
|Motorin
|Otogaz
|Aliağa
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Balçova
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Bayındır
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Bayraklı
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Bergama
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Beydağ
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Bornova
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Buca
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Çeşme
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Çiğli
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Dikili
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Foça
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Gaziemir
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Güzelbahçe
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Karabağlar
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Karaburun
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Karşıyaka
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Kemalpaşa
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Kınık
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Kiraz
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Konak
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Menderes
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Menemen
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Narlıdere
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Ödemiş
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Seferihisar
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Selçuk
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Tire
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Torbalı
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|27,24 TL/LT
|Urla
|46,15 TL/LT
|46,54 TL/LT
|
27,24 TL/LT
Bu fiyatlar, İzmir genelinde ortalama satış fiyatları olarak listelenmiştir. İlçe ve istasyon bazında küçük değişiklikler olabilir.
Brent petrol ve dolar etkisi sürüyor
Döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirebilir. Ancak 1 Mayıs sabahı itibarıyla fiyatlarda herhangi bir zam ya da indirim görünmüyor.
Araç sahipleri ne yapmalı?
Uzmanlar, sürücülere gece yarılarında yaşanabilecek olası fiyat güncellemelerine karşı günlük takip öneriyor. Özellikle resmi tatiller ve hafta sonları öncesinde fiyat artışları daha sık yaşanabiliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi fiyat bildirimleri: epdk.gov.tr