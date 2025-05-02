2 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları sabit kaldı. İşte ilçe ilçe güncel akaryakıt fiyatları…

2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla İzmir genelinde akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. İzmir il merkezi ile tüm ilçelerde benzin, motorin ve otogaz fiyatları sabit kaldı. Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi oranları gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşte İzmir ve tüm ilçelerinde güncel litre fiyatları:

Güncel İzmir akaryakıt fiyatları (2 Mayıs 2025)

V/Max Kurşunsuz 95 Benzin: 46,15 TL/LT

V/Max Diesel (Motorin): 46,54 TL/LT

PO/gaz Otogaz (LPG): 27,24 TL/LT

İlçelere göre akaryakıt fiyatları

İlçe Kurşunsuz 95 Motorin Otogaz Aliağa 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Balçova 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Bayındır 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Bayraklı 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Bergama 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Beydağ 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Bornova 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Buca 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Çeşme 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Çiğli 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Dikili 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Foça 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Gaziemir 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Güzelbahçe 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Karabağlar 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Karaburun 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Karşıyaka 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Kemalpaşa 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Kınık 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Kiraz 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Konak 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Menderes 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Menemen 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Narlıdere 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Ödemiş 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Seferihisar 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Selçuk 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Tire 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Torbalı 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT Urla 46,15 TL/LT 46,54 TL/LT 27,24 TL/LT

Bu fiyatlar, İzmir genelinde ortalama satış fiyatları olarak listelenmiştir. İlçe ve istasyon bazında küçük değişiklikler olabilir.

Brent petrol ve dolar etkisi sürüyor

Döviz kurundaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme getirebilir. Ancak 1 Mayıs sabahı itibarıyla fiyatlarda herhangi bir zam ya da indirim görünmüyor.

Araç sahipleri ne yapmalı?

Uzmanlar, sürücülere gece yarılarında yaşanabilecek olası fiyat güncellemelerine karşı günlük takip öneriyor. Özellikle resmi tatiller ve hafta sonları öncesinde fiyat artışları daha sık yaşanabiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) resmi fiyat bildirimleri: epdk.gov.tr