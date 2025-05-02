Manisa ve ilçelerinde 2 Mayıs Cuma günü geçerli benzin, motorin ve otogaz fiyatları belli oldu. İlçelere göre fiyat farkı bulunmuyor.
Manisa akaryakıt fiyatları (2 Mayıs 2025)
Manisa ve tüm ilçelerinde 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları güncellendi. V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel ve PO/gaz otogaz litre fiyatları tüm ilçelerde aynı seviyede seyretti.
2 Mayıs Cuma günü Manisa güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları
|İlçe
|Benzin (V/Max 95)
|Motorin (V/Max Diesel)
|Otogaz (PO/gaz)
|Ahmetli
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Akhisar
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Alaşehir
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Demirci
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Gölmarmara
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Gördes
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Kırkağaç
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Köprübaşı
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Kula
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Manisa Merkez
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Salihli
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Sarıgöl
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Saruhanlı
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Şehzadeler
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Selendi
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Soma
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Turgutlu
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
|Yunusemre
|46.23 TL/LT
|46.62 TL/LT
|27.29 TL/LT
Fiyatlar neye göre belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetleri gibi birçok etkene bağlı olarak belirleniyor. EPDK ve ilgili akaryakıt firmalarının resmi verilerine göre güncellemeler yapılmaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ