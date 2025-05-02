2 Mayıs 2025 Cuma Aydın akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma Aydın akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Manisa ve ilçelerinde 2 Mayıs Cuma günü geçerli benzin, motorin ve otogaz fiyatları belli oldu. İlçelere göre fiyat farkı bulunmuyor.

Manisa akaryakıt fiyatları (2 Mayıs 2025)

Manisa ve tüm ilçelerinde 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları güncellendi. V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel ve PO/gaz otogaz litre fiyatları tüm ilçelerde aynı seviyede seyretti.

2 Mayıs Cuma günü Manisa güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları

İlçe Benzin (V/Max 95) Motorin (V/Max Diesel) Otogaz (PO/gaz)
Ahmetli 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Akhisar 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Alaşehir 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Demirci 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Gölmarmara 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Gördes 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Kırkağaç 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Köprübaşı 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Kula 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Manisa Merkez 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Salihli 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Sarıgöl 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Saruhanlı 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Şehzadeler 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Selendi 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Soma 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Turgutlu 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT
Yunusemre 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT

Fiyatlar neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetleri gibi birçok etkene bağlı olarak belirleniyor. EPDK ve ilgili akaryakıt firmalarının resmi verilerine göre güncellemeler yapılmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ