Manisa ve ilçelerinde 2 Mayıs Cuma günü geçerli benzin, motorin ve otogaz fiyatları belli oldu. İlçelere göre fiyat farkı bulunmuyor.

Manisa akaryakıt fiyatları (2 Mayıs 2025)

Manisa ve tüm ilçelerinde 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları güncellendi. V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel ve PO/gaz otogaz litre fiyatları tüm ilçelerde aynı seviyede seyretti.

2 Mayıs Cuma günü Manisa güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları

İlçe Benzin (V/Max 95) Motorin (V/Max Diesel) Otogaz (PO/gaz) Ahmetli 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Akhisar 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Alaşehir 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Demirci 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Gölmarmara 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Gördes 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Kırkağaç 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Köprübaşı 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Kula 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Manisa Merkez 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Salihli 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Sarıgöl 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Saruhanlı 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Şehzadeler 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Selendi 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Soma 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Turgutlu 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT Yunusemre 46.23 TL/LT 46.62 TL/LT 27.29 TL/LT

Fiyatlar neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetleri gibi birçok etkene bağlı olarak belirleniyor. EPDK ve ilgili akaryakıt firmalarının resmi verilerine göre güncellemeler yapılmaktadır.