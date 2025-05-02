2 Mayıs Cuma günü Aydın ve tüm ilçelerinde benzin, motorin ve otogaz fiyatları eşit seyretti. İşte ilçe ilçe güncel akaryakıt fiyatları...
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Aydın akaryakıt fiyatları - 2 Mayıs 2025 Cuma
Aydın genelinde 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve otogaz fiyatları güncellenmiş olup, tüm ilçelerde fiyatlar eşit olarak belirlendi. Aydın merkez ve ilçelerinde litre fiyatları aşağıdaki gibidir:
V/Max Kurşunsuz 95 Benzin: 46.34 TL
V/Max Diesel (Motorin): 46.73 TL
PO/gaz Otogaz: 27.38 TL
2 Mayıs Cuma günü ilçe ilçe Aydın akaryakıt fiyatları
|İlçe
|Kurşunsuz 95
|Motorin
|Otogaz
|Aydın (Merkez)
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Bozdoğan
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Buharkent
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Çine
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Didim
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Efeler
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Germencik
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|İncirliova
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Karacasu
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Karpuzlu
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Koçarlı
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Köşk
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Kuşadası
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Kuyucak
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Nazilli
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Söke
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Sultanhisar
|46.34 TL
|46.73 TL
|27.38 TL
|Yenipazar
|46.34 TL
|46.73 TL
Veriler Petrol Ofisi'nin resmi istasyon verilerinden alınmıştır. İlçeler arasında fiyat farklılığı bulunmamaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ