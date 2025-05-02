2 Mayıs Cuma günü Aydın ve tüm ilçelerinde benzin, motorin ve otogaz fiyatları eşit seyretti. İşte ilçe ilçe güncel akaryakıt fiyatları...

Aydın akaryakıt fiyatları - 2 Mayıs 2025 Cuma

Aydın genelinde 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve otogaz fiyatları güncellenmiş olup, tüm ilçelerde fiyatlar eşit olarak belirlendi. Aydın merkez ve ilçelerinde litre fiyatları aşağıdaki gibidir:

V/Max Kurşunsuz 95 Benzin: 46.34 TL

V/Max Diesel (Motorin): 46.73 TL

PO/gaz Otogaz: 27.38 TL

2 Mayıs Cuma günü ilçe ilçe Aydın akaryakıt fiyatları

İlçe Kurşunsuz 95 Motorin Otogaz Aydın (Merkez) 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Bozdoğan 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Buharkent 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Çine 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Didim 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Efeler 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Germencik 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL İncirliova 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Karacasu 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Karpuzlu 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Koçarlı 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Köşk 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Kuşadası 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Kuyucak 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Nazilli 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Söke 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Sultanhisar 46.34 TL 46.73 TL 27.38 TL Yenipazar 46.34 TL 46.73 TL

Veriler Petrol Ofisi'nin resmi istasyon verilerinden alınmıştır. İlçeler arasında fiyat farklılığı bulunmamaktadır.