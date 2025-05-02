Muğla'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü benzin, motorin ve otogaz fiyatları ilçelere göre güncellendi. İşte ilçe ilçe yeni pompa fiyatları.
Muğla'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. İl genelinde benzinin litresi ortalama 46.59 TL, motorinin litresi 46.98 TL, otogazın litresi ise 27.29 TL'den satışa sunuluyor. Fiyatlar ilçelere göre küçük farklılıklar gösteriyor.
Muğla ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları
Benzin (V/Max Kurşunsuz 95)
Muğla genelinde benzinin litre fiyatı ortalama 46.59 TL seviyesinde. Ancak bazı ilçelerde bu rakam 46.75 TL'ye kadar çıkıyor.
Motorin (V/Max Diesel)
Motorin litre fiyatı çoğu ilçede 46.98 TL iken, Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer'de 47.14 TL olarak belirlendi.
Otogaz (PO/gaz)
Otogaz fiyatı tüm ilçelerde sabit şekilde 27.29 TL seviyesinde.
Muğla ilçe ilçe 2 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları tablosu
|İlçe
|Benzin (TL/LT)
|Motorin (TL/LT)
|Otogaz (TL/LT)
|Bodrum
|46.59
|46.98
|27.29
|Dalaman
|46.75
|47.14
|27.29
|Datça
|46.59
|46.98
|27.29
|Fethiye
|46.75
|47.14
|27.29
|Kavaklıdere
|46.59
|46.98
|27.29
|Köyceğiz
|46.59
|46.98
|27.29
|Marmaris
|46.59
|46.98
|27.29
|Menteşe
|46.59
|46.98
|27.29
|Milas
|46.59
|46.98
|27.29
|Muğla
|46.59
|46.98
|27.29
|Ortaca
|46.75
|47.14
|27.29
|Seydikemer
|46.75
|47.14
|27.29
|Ula
|46.59
|46.98
|27.29
|Yatağan
|46.59
|46.98
|27.29
Veriler EPGİS, Petrol Ofisi ve ulusal dağıtım firmalarının 2 Mayıs 2025 tarihli fiyat listelerinden derlenmiştir. İlçelere göre küçük fiyat farkları, istasyon bazlı farklılıklardan kaynaklanabilir.