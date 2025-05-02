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Muğla'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü benzin, motorin ve otogaz fiyatları ilçelere göre güncellendi. İşte ilçe ilçe yeni pompa fiyatları.

Muğla'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. İl genelinde benzinin litresi ortalama 46.59 TL, motorinin litresi 46.98 TL, otogazın litresi ise 27.29 TL'den satışa sunuluyor. Fiyatlar ilçelere göre küçük farklılıklar gösteriyor.

Muğla ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları

Benzin (V/Max Kurşunsuz 95)

Muğla genelinde benzinin litre fiyatı ortalama 46.59 TL seviyesinde. Ancak bazı ilçelerde bu rakam 46.75 TL'ye kadar çıkıyor.

Motorin (V/Max Diesel)

Motorin litre fiyatı çoğu ilçede 46.98 TL iken, Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Seydikemer'de 47.14 TL olarak belirlendi.

Otogaz (PO/gaz)

Otogaz fiyatı tüm ilçelerde sabit şekilde 27.29 TL seviyesinde.

Muğla ilçe ilçe 2 Mayıs 2025 akaryakıt fiyatları tablosu

İlçe Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) Otogaz (TL/LT)
Bodrum 46.59 46.98 27.29
Dalaman 46.75 47.14 27.29
Datça 46.59 46.98 27.29
Fethiye 46.75 47.14 27.29
Kavaklıdere 46.59 46.98 27.29
Köyceğiz 46.59 46.98 27.29
Marmaris 46.59 46.98 27.29
Menteşe 46.59 46.98 27.29
Milas 46.59 46.98 27.29
Muğla 46.59 46.98 27.29
Ortaca 46.75 47.14 27.29
Seydikemer 46.75 47.14 27.29
Ula 46.59 46.98 27.29
Yatağan 46.59 46.98 27.29

Veriler EPGİS, Petrol Ofisi ve ulusal dağıtım firmalarının 2 Mayıs 2025 tarihli fiyat listelerinden derlenmiştir. İlçelere göre küçük fiyat farkları, istasyon bazlı farklılıklardan kaynaklanabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ