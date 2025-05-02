THYAO, ASELS ve TUPRS 2 Mayıs Cuma günü yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler oldu. İlk 25'te dikkat çeken hisseler listelendi.

2 Mayıs 2025'te yatırımcıların radarındaki hisseler

Borsa İstanbul'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği hisseler belli oldu. Günlük tıklanma verilerine göre ilk sırayı Türk Hava Yolları (THYAO) aldı. Ardından ASELSAN (ASELS) ve TÜPRAŞ (TUPRS) geldi.

İlk 10'da hangi hisseler var?

İlk 10 sırada yer alan hisseler şöyle:

Sıra Hisse Hit (%) Fiyat (TL) Günlük Değişim (%) Piyasa Değeri (TL) 1 THYAO 6,10 287,00 +0,97 392.265.000.000 2 ASELS 3,52 133,40 -0,96 615.600.000.000 3 TUPRS 2,82 124,50 0,00 240.271.411.071 4 SISE 2,62 34,22 +0,29 104.761.920.715 5 AKBNK 2,06 49,02 +1,24 252.200.000.000 6 AEFES 1,82 159,30 0,00 94.499.999.975 7 DERHL 1,79 40,10 +5,49 26.238.415.959 8 MERKO 1,75 15,84 +1,86 1.573.514.523 9 BJKAS 1,50 2,09 +5,56 1.880.000.000 10 SASA 1,39 4,19 -0,95 85.340.052.977

Listeye giren diğer hisseler

KRDM: %1,32 hit oranı, 23,62 TL fiyat

FROTO: %1,31 hit oranı, 896 TL fiyat

DAGHL: %1,24 hit oranı, -6,17% değer kaybı LOT bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu

SAHOL, BOBET, SERNT, MGROS gibi dikkat çeken diğer hisseler de listede yer aldı.

Dikkat çeken detaylar

THYAO hem hit oranı hem de yüksek piyasa değeriyle zirvede.

DERHL ve BJKAS gün içi yüksek artış oranlarıyla öne çıktı.

ASELSAN'da değer kaybı yaşansa da ilgi sürüyor.