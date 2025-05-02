İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği’nin öncülüğünde düzenlenen yardım konseri, hem kalplere hem de sahneye damgasını vurdu. Geliri Sayra ve Çınar Vakfı ile Can Dostlar Yaşam Merkezi’ne bağışlanan konser, Cahit Gürkan Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Tüm biletlerin günler öncesinden tükenmesiyle salon dolarken, izleyenler sanat ve dayanışmanın en içten buluşmasına tanıklık etti.

Gecede sahne alan İzmir’in Kadınları Korosu, Zafer Çebi ve Orkestrası eşliğinde sevilen parçaları seslendirdi. İzleyicilerin de eşlik ettiği performans, salonda büyük coşku yarattı. Gecenin finalinde sahneye çıkan Zeynep Casalini ise güçlü sesi ve sahne enerjisiyle adeta büyüledi. Katılımcılar, alkışlarla ve ayakta eşlik ettikleri parçalarla sanatçılara teşekkür etti.

“İyiliğe vesile olduğumuz için gururluyuz”

İTK Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı İmer Ünal, “Bugün burada sadece bir konser düzenlemedik, bir iyilik köprüsü kurduk. Bu dayanışma, İTK ruhunun en güzel yansıması oldu” dedi. İTK Anadolu Lisesi Müdürü Ersoy Filiz ise “Sanatın iyileştirici gücüne ve eğitimin dönüştürücü etkisine inanıyoruz. Bu gece hem öğrencilerimize hem de topluma örnek olacak bir dayanışma örneği sergilendi. Okul Aile Birliği’mize, sahne alan tüm sanatçılara ve destek veren velilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tülin Batmaz, Ersoy Filiz, İmer Ünal, Denise Tatış

Tülin Batmaz, Zafer Çebi, İmer Ünal

Başak-Bahattin Tatış

Canser Canbaz, Başak Eyüpoğlu

Ebru-Atınç Abay

Aslı Aygün

Berna Demirci Dişçi, Berna Güven Böyük

Burcu Ak

Nazlı Topaloğlu

Denise Tatış Nihan Yarkent İnce