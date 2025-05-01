2 Mayıs Cuma günü Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar tedbirli olmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 2025 Cuma günü Aydın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Kent genelinde gün boyunca zaman zaman etkili olacak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Beklenen hava koşulları, özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde etkisini gösterecek.
2 Mayıs 2025 Cuma günü Aydın hava durumu detayları şöyle
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Genel Durum: Gök gürültülü sağanak yağış
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En Yüksek Sıcaklık: 24°C
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En Düşük Sıcaklık: 13°C
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Nem Oranı: %65
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Rüzgar: Kuzeydoğudan 10-20 km/s
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Yağış İhtimali: %70
Meteoroloji Aydın'ı uyardı
Meteoroloji kaynakları, ani yağışların yer yer dolu ve yıldırım riski oluşturabileceğini belirtti. Özellikle açık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.