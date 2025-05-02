2 Mayıs Cuma günü borsada en çok yükselen hisseler açıklandı. Yüzde 10'a yakın yükselişle dikkat çeken hisseler yatırımcının radarında.

2 Mayıs 2025 Cuma günü Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler açıklandı. Güne damga vuran hisseler arasında LRSHO, MRSHL ve CASA dikkat çekerken, yatırımcıların ilgisi bu hisselere yöneldi. Yükseliş oranları yüzde 10'a yaklaşan hisseler yatırımcılar için öne çıktı.

LOT bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu LOT bazında en çok işlem gören hisseler belli oldu

En çok artan hisseler (2 Mayıs 2025)

LRSHO - Lider Faktoring

  • Son Fiyat: 3,96

  • Dünkü Kapanış: 3,60

  • Yüzde Değişim: %10,00

  • En Yüksek: 3,96

  • En Düşük: 3,69

  • Ortalama: 3,89

  • İşlem Hacmi (LOT): 64.748.881

  • İşlem Hacmi (TL): 252.079.158

MRSHL - Marshall Boya

  • Son Fiyat: 1.531

  • Dünkü Kapanış: 1.392

  • Yüzde Değişim: %9,99

  • En Yüksek: 1.531

  • En Düşük: 1.463

  • Ortalama: 1.522

  • İşlem Hacmi (LOT): 49.139

  • İşlem Hacmi (TL): 74.808.533

CASA - Casa Emtia Petrol

  • Son Fiyat: 65,00

  • Dünkü Kapanış: 59,10

  • Yüzde Değişim: %9,98

  • En Yüksek: 65,00

  • En Düşük: 65,00

  • Ortalama: 65,00

  • İşlem Hacmi (LOT): 54.156

  • İşlem Hacmi (TL): 270.140

2 Mayıs 2025 Cuma günü en çok tıklanan hisseleri görmek için tıklayın.

2 Mayıs Cuma günü diğer öne çıkan hisseler

CRDFA - Creditwest Faktoring

  • Yüzde Artış: %9,98

  • İşlem Hacmi (TL): 22.455.203

NTGAZ - Naturelgaz

  • Yüzde Artış: %9,97

  • İşlem Hacmi (TL): 274.898.995

BASGZ - Başkent Doğalgaz

  • Yüzde Artış: %9,97

  • İşlem Hacmi (TL): 69.422.350

EUREN - Euro Menkul

  • Yüzde Artış: %9,96

  • İşlem Hacmi (TL): 186.682.183

PNSUT - Pınar Süt

  • Yüzde Artış: %9,95

  • İşlem Hacmi (TL): 18.153.684

KIMMR - Kimpur Kimya

  • Yüzde Artış: %9,93

  • İşlem Hacmi (TL): 10.353.646

ADESE - Adese Alışveriş

  • Yüzde Artış: %9,92

  • İşlem Hacmi (TL): 237.574.006

Kaynak: HABER MERKEZİ