2 Mayıs Cuma günü borsada en çok yükselen hisseler açıklandı. Yüzde 10'a yakın yükselişle dikkat çeken hisseler yatırımcının radarında.
2 Mayıs 2025 Cuma günü Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler açıklandı. Güne damga vuran hisseler arasında LRSHO, MRSHL ve CASA dikkat çekerken, yatırımcıların ilgisi bu hisselere yöneldi. Yükseliş oranları yüzde 10'a yaklaşan hisseler yatırımcılar için öne çıktı.
En çok artan hisseler (2 Mayıs 2025)
LRSHO - Lider Faktoring
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Son Fiyat: 3,96
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Dünkü Kapanış: 3,60
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Yüzde Değişim: %10,00
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En Yüksek: 3,96
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En Düşük: 3,69
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Ortalama: 3,89
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İşlem Hacmi (LOT): 64.748.881
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İşlem Hacmi (TL): 252.079.158
MRSHL - Marshall Boya
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Son Fiyat: 1.531
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Dünkü Kapanış: 1.392
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Yüzde Değişim: %9,99
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En Yüksek: 1.531
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En Düşük: 1.463
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Ortalama: 1.522
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İşlem Hacmi (LOT): 49.139
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İşlem Hacmi (TL): 74.808.533
CASA - Casa Emtia Petrol
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Son Fiyat: 65,00
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Dünkü Kapanış: 59,10
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Yüzde Değişim: %9,98
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En Yüksek: 65,00
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En Düşük: 65,00
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Ortalama: 65,00
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İşlem Hacmi (LOT): 54.156
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İşlem Hacmi (TL): 270.140
2 Mayıs 2025 Cuma günü en çok tıklanan hisseleri görmek için tıklayın.
2 Mayıs Cuma günü diğer öne çıkan hisseler
CRDFA - Creditwest Faktoring
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Yüzde Artış: %9,98
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İşlem Hacmi (TL): 22.455.203
NTGAZ - Naturelgaz
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Yüzde Artış: %9,97
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İşlem Hacmi (TL): 274.898.995
BASGZ - Başkent Doğalgaz
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Yüzde Artış: %9,97
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İşlem Hacmi (TL): 69.422.350
EUREN - Euro Menkul
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Yüzde Artış: %9,96
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İşlem Hacmi (TL): 186.682.183
PNSUT - Pınar Süt
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Yüzde Artış: %9,95
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İşlem Hacmi (TL): 18.153.684
KIMMR - Kimpur Kimya
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Yüzde Artış: %9,93
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İşlem Hacmi (TL): 10.353.646
ADESE - Adese Alışveriş
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Yüzde Artış: %9,92
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İşlem Hacmi (TL): 237.574.006